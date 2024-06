Poznato kada dolazi "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" igrica (VIDEO)

​Nintendo je najavio da radi na potpuno novoj igri iz serijala "The Legend of Zelda" za Nintendo Switch pod nazivom "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom". Takođe, otkrili su fanovima kada mogu očekivati novu igru ove franšize.

U ovoj igri preuzimate ulogu princeze Zelde koja je u potrazi za Linkom, a igra se iz perspektive odozgo, slično reizdanju "The Legend of Zelda: Link’s Awakening" za Nintendo Switch.

Obožavaoci serijala mogu očekivati izlazak "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" na Nintendo Switchu 26. septembra.

Šta nas čeka u ovoj Zeldinoj avanturi i koje su promjene s obzirom na ono što su neki očekivali, možete vidjeti u trejleru, prenosi "GoodGame".

