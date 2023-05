Preminuo čovjek koji je dao glas Kreš Bandikutu

Brendan O'Brajan, koji je dao nekoliko originalnih glasova u igrama Kreš Bandikut, preminuo je u 60. godini.

O’Brajan je bio glasovni glumac koji je radio na klasičnoj franšizi devedesetih. Bio je odgovoran za posuđivanje glasova likovima Kreš Bandikut, N.Gin, Dr Neo Korteks, Dr Nitrus Brio i Tajni Tajger.

Just learned that Brendan O'Brien, who was best known for his voice work in the Crash Bandicoot series (especially the titular character’s iconic “WHOA!”), passed away earlier this year on March 23rd. As a Crash fan, this hits hard. Rest in peace, and condolences to his family. pic.twitter.com/DBPh19VvMu