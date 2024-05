Prerada "Tony Hawk’s Pro Skater" igara prvo bila zamišljena kao THPS 1+2+3+4

​Jedan je bivši zaposlenik studija Vicarius Visions otkrio kako su prerade igara "Tony Hawk’s Pro Skater" 3 i 4 bile u planu, ALI na putu im se ispriječio "Call of Duty".

"Tony Hawk’s Pro Skater" 1+2 prerada naišla je na univerzalno odobravanje fanova kad je bila lansirana u jesen 2021. I nekako se očekivalo da će nas to dovesti do prerade preostalih THPS igara (barem onih do petog dijela za kojeg niko ne želi ni čuti).

Sam Toni Houk otkrio je 2022. godine da su u Activisionu prvo bili zainteresovani za preradama "Pro Skater" 3. i 4. dijela, ali da su planovi propali te je studio Vicarious Visions bio prebačen na druge projekte. Sad je jedan izvor iz dotičnog studija otkrio malo drugačiji razvoj događaja.

Naime, inicijalno je plan bio da se u jednoj preradi nađu sve četiri igre iz THPS serijala. Međutim, studio je brzo shvatio kako za takav poduhvat neće imati dovoljno vremena te su očekivali kako će THPS 3 + 4 biti sljedeći na rasporedu.

Iz Activisiona za to nisu bili zainteresovani te su ekipu Vicarious Visionsa preusmjerili na asistiranje u razvoju novih "Call of Duty" igara.

Nedugo nakon toga studio je pripojen Blizzardu.

"Tony Hawk’s Pro Skater" igre od sada su u vlasništvu Xboxa, ali trenutno nema naznaka da bi se serijal u skorije vrijeme mogao vratiti u život, prenosi "HCL".

