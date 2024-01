Prije 16 godina "Burnout" serijal kročio u otvoreni svijet (VIDEO)

​Na današnji dan, prije tačno 16 godina, "Burnout" serijal krenuo je u otvoreni svijet, a to mu je ujedno bio i zadnji pokušaj istoga.

Model otvorenog svijeta postao je privlačan žanru trkačkih igara već početkom vijeka uz igre "Midnight Club" i "Need for Speed" serijala. Ali, dobar dio automobilističkih igara ipak je uporno držao svoje trkanje na zatvorenim dionicama. Sve do 2008. godine među takvima bio je i "Burnout" serijal, a to se promijenilo na današnji dan, prije 16 godina, kada je lansiran "Burnout Paradise" prvi, a vjerovatno i zadnji "Burnout" otvorenog svijeta.

Peti dio "Burnout" serijala smjestio nas je u fiktivni Paradise City gdje smo se takmičili u čitavom nizu dinamičnih aktivnosti razbacanih po mapi. Može se slobodno reći kako je dizajn ove igre uticao na model kasnijih "Need for Speed" naslova, pogotovo zbog činjenice jer ih je kasnije preuzela upravo ekipa tima "Criterion", zaslužna za ovu igru.

Za razliku od kasnijih trkačkih naslova, "Burnout Paradise" ostao je jedinstven po tome što igrače prilikom trkanja nije ograničavao na to da moraju ići jednom putanjom već je dopustio da se do cilja dođe kojom god rutom igrač želi doći. Značajan doprinos ove igre ostavljen je i na multplejeru kojemu se pristupalo direktno iz vožnje, bez zasebnih lobija i šaltanja po hrpi izbornika dok je igra pauzirana.

Krajem 2008. godine igra je dobila značajne nadogradnje u kojima su dodani dinamični sistem vremenskih uslova te motocikli. Godinu dana nakon pojavljivanja na konzolama, igra je bila prebačena i na PC kroz tzv. The Ultimate Box izdanje, te je tokom godine dobila čitav niz novih DLC paketa.

"Burnout Paradise" 2018. je godine dobio svoje remasterizovano izdanje, bez većih grafičkih zahvata, ali u paketu sa svim dosadašnjim sadržajima. Trenutno se igra može zaigrati na PC-ju, Xboxu i PlayStationu 4, a pretplatnici EA Play programa dobijaju u sklopu pretplate.

