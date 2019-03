’Random5’ pregazio ’Crvenu zvezdu’ u finalu Esports Balkan Lige

Bugarska ekipa ’Random5’ je novi šampion Esports Balkan Lige, pošto su u finalu pregazili favorizovanu ekipu ’Crvene zvezde’ ubjedljivim rezultatom - 3:0!

Ekipa ’Random5’ je ubjedljivo najveće iznenađenje četvrte sezone Esports Balkan Lige, pošto su kao potpuni autsajderi uspjeli da osvoje titulu. Oni su, da napomenemo, preko kvalifikacija uspjeli da osiguraju učešće u Esports Balkan Ligi. S obzirom na sve to, niko nije mogao zamisliti čak ni njihov prolazak u plejof, a pogotovo ne osvajanje titule. Ovom pobjedom protiv ekipe ’Crvene zvezde’ su pokazali sav svoj potencijal, ali i dokazali da uz kvalitetan timski rad može mnogo toga da se uradi.

S druge strane, ekipa ’Crvene zvezde’ je izgubila i drugo uzastopno finale, te je ovo za njih ogroman neuspjeh. Oni su u ovom meču važili za izrazitog favorita, za razliku od prošle sezone kada su u finalu igrali protiv ekipe ’ASUS’. Izgleda da je i ’Crvena zvezda’, kao i ’ASUS’ u polufinalu, podcijenila ekipu ’Random5’, što su ovi na najbolji mogući način iskoristili.

Prvi gejm je počeo ujednačeno na obe strane, da bi u nakon desetak minuta ekipa ’Random5’ stigla da tri kila što im je donijelo malu prednost. Zatim su oni oko dvadesetog minuta meča u jednom team fightu na top lejnu došli do ace-a, a nakog toga su uzeli i Barona, što im je donijelo veliku prednost od oko 9 hiljada golda. Nedugo nakon toga u još jednom team fightu ekipa ’Random5’ pravi ace, te prvi gejm završavaju u svoju korist.

Drugi gejm je počeo agresivno na obe strane. Razmijenili su oni u početnim minutima par killova, a onda u 22. minutu dolazi do team fighta, u kojem ’Crvena zvezda’ dolazi do ace-a i Barona, te ostvaruju prednost. Kada je djelovalo da bi ’Crvena zvezda’ mogla da dobije ovaj gejm, dolazi ponovo do team fighta, u kojem ’Random5’ dolazi do ace-a, a nakon toga i Barona. Ubrzo nakon toga dolaze i do osvajanja gejma nakon još jednog team fighta, čime dolaze do ozbiljne prednosti nad ekipom ’Crvene zvezde’.

Treći gejm je počeo poprilično ujednačeno. Došlo je do razmjene killova na obe strane, da bi ’Radnom5’ u 23. minuti došao uspio da uzme Barona, nakon jednog odličnog team figthta koji je otišao u njihovu korist. Nedugo nakon toga dolaze i do drugog Barona, te meč privode kraju i osvajaju i treći gejm u svoju korist, što im donosi i konačnu pobjedu nad ekipom ’Crvene zvezde’.