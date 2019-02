Red Dead Online i GTA Online "battle royale" modovi

Trenutno živimo u vremenu kada u svijetu video-igrica dominira ,,battle royale’’ žanr, te većina vodećih gejmerskih kompanija pokušava da isprati ovaj trend. Takav je slučaj i sa Red Dead Online i GTA Online video-igrama.

Gejmerska kompanija Rockstar, tvorac ove dvije vrlo popularne video-igre, pokušava i u njima da oživi ,,battle royale’’ žanr. GTA Online je do sada u par navrata dobijao modove koji su bili inspirisani ,,battle royale’’ video-igrama kao što su Fortnite i PUBG. Sada su iz kompanije odlučili da i u Red Dead Online ubace neke ,,battle royale’’ modove.

Kompanija Rockstar je prvi put počela dodavati modove inspirisane ,,battle royaleom’’ u GTA Online. Njihov prvi pokušaj oponašanja PUBG-a je bio dodavanje Dawn Raid moda. To je mod u kojem igrači iskaču iz aviona, te nakon toga slijeću na neku površinu, gdje pokušavaju da nađu oružje i druge zalihe koje će im omogućiti da prežive. Za razliku od PUBG-a i Fortnite-a, igrači poslije pogibije mogu ponovo da se vrate u gejm, čime se gubi uzbuđenje prilikom igranja. Takođe, učestvuje svega 12 igrača, koji su podijeljeni u dva tima, za razliku od, recimo, PUBG-a gdje se 100 igrača bori međusobno i gdje pobjeđuje samo najspretniji. Nakon ovog moda slijedi Motor Wars mod, koji je uključivao smanjenje sigurnih zona, mnogo više igrača, te nemogućnost ponovnog vraćanja u gejm poslije smrti, što je igru učinilo mnogo uzbudljivijom. Fokusiran je na borbe vozilima, što je oduševilo mnoge igrače.

S druge strane, u Red Dead Online ,,battle royale’’ modu takođe imamo smanjenje sigurnih zona, te igrači ne mogu ponovo ući u gejm poslije smrti. Ovaj mod se fokusira na bacanju noževa i ,,ispaljivanju’’ strijela, što akciju čini vrlo uzbudljivom i nepredvidivom. Gejmovi traju vrlo kratko, do 10 minuta, ali je to sasvim dovoljno da završite gejm kao pobjednik. Ukoliko se desi da vrijeme istekne, pobjednik je onaj koji ostvari najviše ubistava. Nažalost, broj igrača je ograničen samo na 32, ali se očekuje da će on biti proširen, ukoliko ova video-igra izađe na PC-u. Takođe, ono na šta se veliki broj igrača žali, jeste automatsko ciljanje. Kada primjetite protivničkog igrača, te ga naciljate, nišan prati igrača dok ne odlučite da ga pogodite nožem ili da ispalite strijelu na njega. Isto tako, za sada ne postoji mogućnost jahanja konja unutar ovog ,,battle royale’’ moda, te se mnogi nadaju kako bi uključivanje ove opcije učinilo igru još više uzbudljivijom. Takođe, Rockstar je nedavno ubacio i Gun Rush mod, koji je uključio i korištenje oružja. Problem predstavlja već pomenuto automatsko ciljanje, pa zbog toga igrači moraju više da se sakrivaju, što usporava igru.