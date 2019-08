Reprezentacije Hrvatske, Srbije i BiH u novom PES-u?

Ostalo je manje od mjesec dana do izlaska eFootball PES-a 2020, nove igre popularne fudbalske franšize, a nekoliko sedmica kasnije izaći će i nova FIFA.

Naznaka da bi se Hrvatska, Srbija i BiH mogle naći u novom PES-u pojavila se u službenom videu koji je objavljen za Matchday, novi mod u igri, kako je primijetio Filip Terzić s portala FFA.hr. U pet sekundi dugom videu zaista se nalaze zastave spomenutih zemalja, ali službene potvrde još nema.

Matchday je jedan od najvećih noviteta u eFootball PES-u 2020. Za svaki event biće odabrana jedna klupska ili reprezentativna utakmica, a svaki igrač će moći izabrati koju stranu želi predstavljati. Igraće protiv igrača s protivničke strane.

U svakom će se meču prikupljati bodovi koji će jednoj strani u finalu donijeti prednost. Nakon prve faze eventa slijedi finale, u kojem će se najbolji igrači s obje strane takmičiti za vrijedne nagrade. Finalne mečeve biće moguće pratiti pomoću Matchday moda u samoj igri.

We're bringing a new mode to #eFootballPES2020... MATCHDAY Pick your side and do your talking on the pitch with the chance to win some amazing in game rewards.https://t.co/9pQZbLJb99 pic.twitter.com/TprEWOoc3A