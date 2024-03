Sony sprema remaster jedne od najboljih igara (VIDEO)

PlayStation bi uskoro mogao da napravi remaster jedne od svojih najboljih video-igara za PS4.

Nakon PS5 remastera naslova poput The Last Of Us Part II i Spider-Man, na red bi mogla da dođe veoma popularna igra Gravity Rush 2 - i to već ove godine.

Da podsejtimo, u pitanju je akcija/avantura u kojoj likovi mogu da kontrolišu gravitaciju (mogli ste da naslutite iz imena), ali ne tako da lete, već da hodaju po površinama gdje inače ne bi mogli, prenosi B92.

I prvi i drugi dio ove beskrajno zabavne franšize bili su dostupni za PS Store i PS Plus, i dok je "kec" dobio remaster, na "dvojku" se još čeka.

Više informacija trebalo bi da stigne u maju, a Sony, kako se navodi po insajderskim kanalima na Redditu, planira da objavi remaster tokom ljeta.

