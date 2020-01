Šta novo dobija Call of Duty: Modern Warfare?

Prvi veliki community update uvešće neke zanimljivosti, ali i vratiti ponešto od onih stvari na koje smo navikli.

Call of Duty: Modern Warfare će sada dobiti mogućnost za 3v3 Gunfight, kao i ispravku mnogih do sada uočenih grešaka, kažu u kompaniji Infinity Ward.

Vraća se i Gunfight turnir, posljednji put viđen u novembru 2019. godine.

Inače, Infinity Ward je obećao kako će popraviti greške uočene do sad, kao što je ona gdje igrači nestaju sa mape u okviru Ground War, piše "Eurogamer".

Iz ove kompanije su objavili i Trello board na kom oni koji razvijaju ovu video-igru mogu da dođu u direktan kontakt sa igračima.

Ovo obećava da će se Call of Duty u budućnosti razvijati baš onako kako korisnicima odgovara, jer će moći kažu progamerima tačno koje greške bi trebalo ispraviti.

A small patch is now rolling out across all platforms! Patch notes can be found on our website and on our Trello board. Click the link for details! #ModernWarfare https://t.co/nU14O9uR6D pic.twitter.com/v2R6zlVpf3