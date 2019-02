Star Wars Jedi: Fallen Order biće predstavljen u aprilu

Na zvaničnom sajtu Star Wars-a su najavili da će nova video-igra Star Wars Jedi: Fallen Order biti predstavljena u aprilu ove godine. Kreatori su Respawn Entertainment, u saradnji sa EA Sports.

Već neko vrijeme se govori o Star Wars Jedi: Fallen Orderu, te se nagađalo kad bi tačno mogao izaći. U aprilu ove godine se održava ’Star Wars Celebration’ na kom će, između ostalog, biti predstavljena i ova video-igra.

Ova nova akcijska avantura govori o originalnoj priči koja se dešava ubrzo nakon događaja koji su se desili u Star Wars: Revenge of the Sith, kada je došlo do ubistva skoro svih važnijih Džedaja. Nakon tih događaja, uslijedili su veoma teški dani za Džedaj pokret.

,,Na posebnom panelu u subotu, 13. aprila, EA i Respawn će predstaviti Star Wars Jedi: Fallen Order video-igru, u kojoj će se igrači susresti sa Padavanom koji je preživio ’Order 66’ i koji istražuje galaksiju nakom pada Džedaj pokreta’’, objavili su na zvaničnoj stranici Star Wars-a.

Oni su, takođe, najavili da će tokom održavanja posebnog panela biti predstavljeni i svi bitni detalji vezani za ovu video-igru. Ono što se za sada zna, jeste da bi ova video-igra trebala da bude ’single-player’, bar za početak i da će se biti u trećem licu. Nažalost, tačan datum izlaska za sada nije poznat, ali se očekuje da bi Star Wars: Fallen Order mogao izaći na jesen ove godine.

’Star Wars Celebration’ se ove godine održava od 11. do 15. aprila u Čikagu. Pored predstavljanja Fallen Order-a, vjerovatno ćemo vidjeti i nešto novo u vezi sa Star Wars: The Old Republic video-igrom. Pored toga će, takođe, vjerovatno biti predstavljen i trejler za novi film: Star Wars: Episode IX, u režiji J. J. Abramsa.