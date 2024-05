Stiže li novi "Crash Bandicoot"?

Ekipa iz The Toys For Bob studija objavila je misterioznu sliku na svojoj veb stranici koja neodoljivo podsjeća na jednu od takozvanih tiki maski iz "Crash Bandicoot" serijala.

Znate svi za legendarnog Buftagu, no slika više vuče na Aku Akua.

Pretpostavljamo da bi novi Crash mogao biti najavljen idući mjesec na Microsoftovoj konferenciji.

Neki korisnici na Twitteru tvrde da zbog boje maske uopšte nije riječ o novom Crashu, nego da će The Toys For Bob najaviti novog "Spyru The Dragona".

Od ranije se šuškalo da dolazi novi Spyro, ali i Crash pa ćemo uskoro saznati o čemu je riječ, prenosi "FFA".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.