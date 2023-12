Stiže najava najiščekivanije igrice u istoriji

​Uskoro, a to znači u idućim danima, očekuje se najava najiščekivanije video igrice u istoriji. Naravno, to je GTA 6.

Grand Theft Auto posljednjih je decenija postao najpopularniji serijal u istoriji, a izlazak legendarne GTA V tu je činjenicu učvrstio i učvršćuje je još i danas. GTA V objavljen je u septembru 2013. godine, prije više od deset godina. S vremenom je objavljen za sve platforme, a guranje iste igre na nove i nove generacije platformi počelo je graničiti s bezobrazlukom.

Ali "Rockstar Games" nije se puno zamarao time, a i zašto bi. Igra je porušila sve moguće rekorde. 24 sata nakon objave, dakle pričamo sad o septembru 2013. godine, prodano je preko 11 miliona kopija. Tri dana nakon objave, igra je prešla zaradu od milijardu dolara.

Ni mjesec dana nakon pojavljivanja, GTA V postao je najprodavanija igra u istoriji PlayStation prodavnice. Moglo bi se napisati redova i redova o rekordima koje je GTA V oborio.

