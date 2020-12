Stručnjaci u gamingu: Igraju svi, ali samo najbolji uzimaju dobar novac

Industrija video-igara je proteklih nekoliko godina isplivala u sam svjetski vrh kada je u pitanju popularnost, a samo igranje danas je osim zabave postalo i veoma unosan biznis.

Popularni naslovi video-igara poput "League of Legends", "Dota" ili "Counter Strike" su glavni naslovi na velikim takmičenjima, koja sve više privlače pažnju i domaće javnosti. Ono što je krajem prošlog vijeka smatrano samo dječjom zabavom, danas je na globalnom nivou postalo industrija koja okuplja veliki broj igrača, stručnjaka, publike, ali i veliki broj sponzora.

Igrači i ljubitelji video-igara na Zapadu su proteklih godina mogli da se mnogo više informišu o novitetima iz svijeta virtuelnih sportova, a od nedavno i domaća publika ima prvi televizijski kanal Kuvo TT, preko kojeg gledaoci mogu da saznaju sve novitete iz svijeta gaminga.

Za "Nezavisne novine" Gordan Ilinčić, urednik kanala Kuvo TV i portala Goodgame.hr, i Miloš Španović, organizator velikih e-sport takmičenja, govore o samom razvoju svijeta video-igara, zaradama koje se mogu ostvariti od igranja, kao i ekspanziji e-sport takmičenja u periodu pandemije virusa korona.

Gordan Ilinčić, gaming urednik Kuvo TV i urednik portala GoodGame.hr: Profit gaming industrije se bliži cifri od 200 milijardi dolara

NN: Da li postoje određene video-igre koje donose profit i koje su to?

ILINČIĆ: Na ovo pitanje ću vam odgovoriti malo politički i to iz dvije perspektive. Prva se odnosi na same developere i izdavače, kojima većina igara donosi zaista ogroman profit. Sama gaming industrija postala je jedna od najunosnijih, a njen globalni godišnji profit polako se bliži cifri od 200 milijardi dolara. Kada je u pitanju ona druga perspektiva, igračka, tu je situacija nešto drugačija, ali postoje gameri koji lijepo zarađuju igrajući igre. Naravno, mislim na strimere, koji zarađuju poprilične svote od sponzora, a takvih imamo i u samoj regiji.

NN: Da li je pojava pandemije virusa korona uticala na porast popularnosti video-igara?

ILINČIĆ: Definitivno jeste, prije svega jer su ljudi zbog aktuelne pandemije primorani da više vremena borave u svojim domovima, pa im igranje video-igara služi kao jedan vid razonode. Mnogi su u posljednjih devet mjeseci možda i prvi put zaigrali igre, a sada ih ne možete odvojiti od konzola ili računara.

NN: Ako bi neko poželio da se upusti u ovaj svijet, šta je to što treba da radi i kojim igrama treba da posveti najviše pažnje?

ILINČIĆ: Hm, ovisno iz koje perspektive gledate na gaming. Želite li biti strimer, najbolji i najlogičniji potez bio bi da igrate i strimate najpopularnije igre, koje bi privukle šire mase. Želite li se baviti gaming novinarstvom, e to je već druga priča, koja zahtijeva praćenje cijele scene i igranje apsolutno svih vrsta igara radi što bolje informisanosti. Kada su u pitanju profesionalni gameri (e-sportisti), tu ću palicu prepustiti kolegi Milošu, budući da je to već njegova domena.

NN: Prije pojave kanala Kuvo TV na koji način su domaći gameri mogli saznati za novitete na gaming sceni i koliko je ovaj kanal značajan domaćim gamerima?

ILINČIĆ: Internet je i dalje najvažniji izvor svih informacija, tako da domaći gameri vrlo lako mogu doći do noviteta na gaming sceni putem domaćih i stranih internet portala, društvenih mreža i foruma. S duge strane, Kuvo TV takođe na originalan način prenosi sve relevantne novosti kroz svoje emisije, kojima pokriva gotovo svaku sferu gaminga, a kako je kao kanal dostupan gotovo na svim operaterima, vjerujemo da će sve te informacije doći do zaista velikog broja domaćih gamera.

NN: Vi ste urednik portala Goodgame.hr. Šta nam možete reći o samom portalu?

ILINČIĆ: Goodgame.hr je regionalni gaming portal koji, eto, baš ovih dana slavi svoj deveti rođendan. Radi se o jednom od najpopularnijih gaming medija ne samo na ex-Yu sceni, već i u cijeloj jugoistočnoj Evropi i Balkanu, koji je svoj ugled primarno stekao zahvaljujući profesionalnom radu uredništva i saradnika, koji iza sebe imaju zaista ogromno iskustvo i uključenost u samu gaming scenu, bilo da se radi o novinarstvu, community i PR poslovima ili marketingu i informacionim tehnologijama generalno.

Miloš Španović, e-sport urednik na Kuvo TV: Ljudi vole igre jer su laka i svima dopadljiva zabava

NN: Video-igre su popularne već nekoliko decenija. Kada ste Vi napravili svoje prve korake u ovom svijetu i da li ste ikada pomišljali da bi Vam gaming mogao biti životni poziv?

ŠPANOVIĆ: Igre su oko mene još od malih nogu, a da bi mogle postati više od zabave pomislio sam pred kraj srednje škole. Bio sam veoma dobar u više naslova i maštao sam da postanem još bolji. U realnosti, znao sam da nisam dovoljno dobar da budem najbolji, a tada je globalno gaming bio dosta slabije prihvaćen. Tek 2016. godine sam dobio prvu poslovnu ponudu koja se ticala gaminga.

NN: Vi ste bili i organizator nekoliko takmičenja, a bili ste i menadžer e-sport tima. O kakvim takmičenjima je bilo riječ i šta se to uglavnom igra na ovim takmičenjima?

ŠPANOVIĆ: Prilike su omogućile da organizujem turnire u 15 igara, što obuhvata većinu modernih e-sportova na tri platforme (PC, konzole, mobilni telefoni). Naravno, najpopularniji u svakom smislu su bili "CS:GO" i "League of Legends" turniri. E-sports turniri mogu biti odigrani i u online varijanti, ali naravno da svi preferiraju događaje na kojima se okupi gomila ljudi i igra se uživo, uz sav hajp i pritisak koji donose fanovi i protivnički tim koji je samo tu par metara od vas.

NN: Svjedoci smo da su video-igre doživjele veliku ekspanziju proteklih nekoliko godina kada su u pitanju takmičenja i e-sportovi. Možete li nam iz Vaše perspektive objasniti kako je tekao ovaj put?

ŠPANOVIĆ: Odgovor je u stvari veoma jednostavan. Ljudi vole igre jer su laka i svima dopadljiva zabava. Za svakog postoje odlični žanrovi igara. Usamljeni avanturisti mogu solo da igraju epske avanture, oni kojima je do takmičenja imaju pregršt e-sportova na raspolaganju, a oni kojima je do priče mogu da igraju igre koje po kvalitetu i dubini priče prevazilaze mnoge serije i filmove, a interakcija igrača je svedena na minimum. Ljudska priroda je i takva da svi žele da virnu kod onog drugog, ko možda igra bolje od njih, pa je gledanje igara postalo jednako normalno kao gledanje sportova. Princip gledanja "Counter Strike" meča je identičan principu gledanja fudbala. Samim tim, ta ogromna popularizacija igara, ta ogromna gledanost, privlače investicije i sponzore, pa je sve polako preraslo u biznis. Sada je tu pored zabave i nivo produkcije, ali i kvalitet sadržaja koji mora da zadovolji igrača ili gledaoca.

NN: Danas igrači mogu zaraditi velike količine novca igrajući video-igre. Kako bi ste prosječnom čitaocu objasnili kako je to moguće zaraditi od video-igara i kako se kreću te zarade?

ŠPANOVIĆ: Da budemo savršeno realni, veoma mali broj ljudi uspe da zaradi novac od video-igara. To najvećem broju nikada nije ni motiv zašto igraju video-igre, primarno je to zabava. Kao i sve ostalo što privlači ogromnu glednost i popularnost koju sam spomenuo, tu je i veliki novac za one najbolje. U e-sportu to ide po principu - fudbal igraju svi, ali samo najbolji fudbaleri uzimaju dobru lovu, video-igre igraju svi, ali samo najbolji igrači uzimaju dobru lovu. Tu je i pojam strimer, koji se kod nas na Balkanu često prepliće s pojmom jutjuber, a to bi bio ekvivalent zabavljača ili analitičara. Ljudi vole da prate one koji su ekstra maštoviti, duhoviti ili pametni dok igraju video-igre, a ta gledanost donosi i novac. Slično estradi, možete biti i samo prostak ili karakter pa će vas i u gamingu neki pratiti zbog toga. Ne treba zaboraviti ni mnogobrojne opcije zaposlenja u gaming industriji, koja je globalna i nema granica. Ukoliko ste dobar dizajner, pisac, animator, menadžer (ili još neko od bezbroj zvanja), tu su i brojne opcije zaposlenja.

NN: Kako vidite budućnost gaminga i koliko je sama pojava pandemije virusa korona doprinijela da se ovaj sport mnogo više popularizuje?

ŠPANOVIĆ: Ne bih rekao da je pandemija donela popularizaciji e-sporta, samo ga je donekle gurnula u prvi plan. Prepreke koje su zaustavile ostale vidove zabave nisu sprečile onlin e-sport turnire, tako da ih i dalje možete gledati iz udobnosti vašeg doma. Naravno, i e-sport industrija pati, jer svi preferiraju turnire uživo, a tu je i ekonomska kriza koja prati sve ostale industrije. Budućnost gaminga mi je nepoznanica i nisam siguran kuda će nas odvesti, ali sam siguran da će gaming postati još popularniji i približniji čak i onima koji ne igraju video-igre.

NN: Vi ste jedan od urednika novog kanala Kuvo TV. Kako biste nam opisali svoj posao i kako ste zaplovili u svijet gaminga?

ŠPANOVIĆ: U gaming sam ušao iz dečje radoznalosti. Tada smo igrali sve što nam je palo pod ruku, jer nije bilo baš lako doći do naslova čak i ako ste znali da postoje. Sve u gamingu je kritika, odluka da li vam se dopada tuđa ideja, mašta iza igre, zagonetke i problemi na koje nalećete odnosno da li vam se dopada sama igra ili ne. Taj proces selekcije me naveo da zaključim da su mi zanimljivije igre koje vas stavljaju u duel s nekim drugarom, a u meni se probudio takmičarski naboj, pa sam se fokusirao na one naslove koji su kasnije evoluirali u e-sportove.

NN: Da li je prepreka za igrača ako dolazi sa ovih prostora da se takmiči na globalnom nivou i koliko je i da li je gaming scena na Zapadu razvijenija od domaće?

ŠPANOVIĆ: Ako ste dovoljno dobri, prepreka nema. U krajnjem slučaju, brzo će vas pokupiti neko sa Zapada. Imamo uspešne primere odličnih igrača s Balkana koji su među najboljima na planeti u gotovo svim e-sportovima, poput braće Kovač u CSGO, Luke Perkovića u LoLu, Milana Kozomare u Dota 2 itd. Naša domaća e-sport scena i dalje kaska za globalnom, ali osim daleko manjih budžeta, razlika nije prevelika, samo je tržište malo.