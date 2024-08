"Tetris Forever" nas vodi kroz prošlost i sadašnjost ove kultne igre

​Digital Eclipse, developer poznat po igrama kao što su "Atari 50: The Anniversary Celebration" i "Llamasoft: The Jeff Minter Story", najavio je još jedan naslov u svojoj hvaljenoj seriji interaktivnih dokumentaraca, ovaj put fokusiran na legendarni Tetris. "Tetris Forever" dolazi na PC i konzole ove zime.

"Tetris Forever" službeno je treći proizvod u Digital Eclipsinoj Gold Master seriji - koja uključuje spomenuti "Llamasoft: The Jeff Minter Story" te prošlogodišnji "The Making of Karateka" - ima za cilj ispričati "pravu priču o Tetrisu" povodom 40. godišnjice.

U igri će se nalaziti 15 igrivih verzija iz serijala, od kojih mnoge nikada nisu bile objavljene izvan Japana.

Verzije uključuju "tačnu rekreaciju" prvog Tetrisa, koji se pojavio na uređaju Electronika 60, kao i izdanje Tetrisa iz 1998. godine za Famicon, multiigrački naslov "Tetris Battle Gaiden", "Super Bombliss", "Hatris", i još mnogo toga.

Takođe je uključen "Tetris Time Warp", potpuno nova verzija za do četiri igrača koja tokom igre u stvarnom vremenu prelaze između različitih verzija klasične puzle igre.

Uz to, biće više od sat vremena dokumentarnih isječaka koji istražuju "doživotno prijateljstvo i kreativno partnerstvo između tvorca Tetrisa, Alekseja Pajitnova, i osnivača The Tetris Companyja, Henka Rodžersa, dok dijele izvanrednu, ali istinitu priču o Tetrisu koju nikada niste znali."

"Tetris Forever" bi trebao biti objavljen za PC (putem Stima), Switch i druge trenutno neodređene konzole nekad u zimi 2024. godine, prenosi "GoodGame".

