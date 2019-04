Uskoro novi Star Wars dio

Nova video-igra ’Star Wars Jedi: Fallen Order’, koju je kreirala gejmerska kompanija ’Respawn Entertainment’ u saradnji sa ’EA Sports’, je predstavljena na ovogodišnjem obilježavanju ’Star Wars Celebration-a’, koje se održalo od 11. do 15. aprila u Čikagu.

Na jednom od panela povodom ’Star Wars Celebration’ događaja govorilo se o ’Star Wars Jedi: Fallen Order-u’, gdje su iznijeli sve važne informacije o ovoj video-igri. Poznat je datum izlaska, kao i to kako će izgledati ova video-igra. Pored toga, predstavljen je i trejler, kojeg možete pogledati ispod članka.

Kada je riječ o trejleru, tu se možemo upoznati sa glavnim likom ovog serijala. Riječ je o padavanu Kalu Kestisu, koji pokušava da se sakrije od Imperije. Stvari baš i neće funkionisati kako je on to zamislio, pa dolazi u sukob sa ’Purge Troopersima’, poznatima po tome što su jedni od najvećih protivnika Džedaj pokreta. Pored njih, tu je i njegov najveći neprijatelj – ’The Second Sister’, koja je poznata po tome što je bila jedan od inkvizitora pod vođstvom Darta Vejdera. Ona će pokušati na sve načine, te uz pomoć ’Purge Troopersa’, da ubije Kala Kestisa. Kal Kestis će se osloniti na svoje nepotpuno ovladavanje Silom, ali i na svoj polurazbijeni plavi svjetlosni mač koji će, kako igrica odmiče, postajati sve jači. Iz ’Respawn Entertainmenta’ su rekli kako im je u cilju da na taj način ohrabre igrače da iskoriste sve svoje slabosti i na taj način poraze neprijatelja.

Iz ’EA Sportsa’ su potvrdili tačan datum izlaska ove dugo očekivane video-igre, a to je 15. novembar ove godine. Takođe, potvrđeno je i to da će ’Star Wars Jedi: Fallen Order’ biti dostupan na PS4, Xbox i PC platformama.