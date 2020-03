Zgodna gejmerka osuđena na 116 godina zatvora

Šajen Viktorio, u gejmerskom svijetu poznatija pod nadimkom 'shAy', dobila je 116 godina zatvora u vrijeme dok je žarila i palila na mišu i tastaturi, prenosi brazilski Universo Online, a o njoj piše i ugledni "ESPN".

Brazilka je između 2008. i 2019. godine bila profesionala gejmerka, igrala je "Counter Strike Global Offensive" i učestvovala na jako puno turnira.

Bila je jedna od najboljih igračica "Counter Strikea" u 11-godišnjoj karijeri. Nakon gejmerske karijere postala je - influenserka. Ali sad su je stigli grijesi iz prošlosti.

Kako prenose brazilski mediji, dok je bila gejmerka sarađivala je s jednom online trgovinom koja je koristila njeno ime i lice kako bi prodavala svoje prizvode. Problem je nastao nakon što kupci nisu nikad dobili te proizvode koje su platili.

U Brazilu je maksimalna kazna zatvora 30 godina. Ali teško da će lijepa Šajen uopšte u zatvor. Sve će se vjerovatno riješiti uslovnom kaznom.

Njen advokat najavio je žalbu, a Šajen kaže da nije ništa znala i sve je svalila na bivšeg muža koji je preuzeo taj posao na sebe, prenosi "24sata.hr".

"Nisu me uhapsili niti će me uhapsiti. Još manje sam bjegunac. Ovo je problem koji rješavamo. To je sve zbog mog bivšeg partnera koji je tada preuzeo 100 odsto odgovornosti za taj posao", objavila je Šajen na Instagramu.

Ona je završila gejmersku karijeru u maju prošle godine. Tada ju je počela istraživati posebna brazilska jedinica za borbu protiv organizovanog kriminala.

Našli su joj kompromitujuće e-mail poruke, a navodno je bila umiješana u otkrivanje bankovnih i poreskih tajni, piše ESPN.