2Cellos nastupaju u finalu Lige šampiona

Slovensko-hrvatski duo 2Cellos, koga čine Luka Štulić i Stjepan Hauser, nastupiće u finalu Lige šampiona u Kijevu gdje će odsvirati himnu ovog fudbalskog takmičenja.

"Ovo je nevjerovatna prilika za nas da budemo dio tog sjajnog događaja", rekao je Stjepan Hauser i poručio: "To je trenutak koji ćemo pamtiti do kraja života. Potrudićemo se da to bude nastup za pamćenje".

Inače, finale Lige šampiona se igra 26. maja u Kijevu između aktuelnog prvaka Real Madrida i Liverpula.

We are so excited to be playing at the UEFA Champions League Final in Kyiv on May 26th! See you there!! #championsleague #final #realmadrid #liverpool #football #soccer #music #2cellos https://t.co/6OrK6ypG6J