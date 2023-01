88 miliona funti za igrača sa rasističkom prošlošću (VIDEO)

Zvijezda Čelsija Mihajlo Mudrik, koji je plaćen 88 miliona funti Šahtjoru iz Donjecka uputio je izvinjenje nakon što se čuo kako koristi riječ "Nigger" (eng. "Crnčuga"), koja se smatra uvrijedljivom i rasistički motivisanom, u video isječku objavljenom prošlog jula.

Mudrik je ponovio rasnu uvredu na TikToku videu kojeg je postavio prošlog jula dok je recitovao stihove iz hita "Freestyle" američkog repera Lil Babyja iz 2017.

Njegov video je pogledan preko 200.000 puta prije nego što je skinut.

Njegov predstavnik rekao je za The Sun: “Mihajlu je duboko žao zbog bilo kakve uvrede koju je prouzrokovao video objavljen na njegovom TikTok računu prošlog jula. Dok je njegova namjera bila samo recitovati tekst pjesme, Mihajlo žali zbog svoje odluke i svim srcem prihvata da nije bila primjerena. Video zapis je u međuvremenu uklonjen.”

Mudryk said the N word with his full chest https://t.co/YugjBjjBHh