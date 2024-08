Adem Ljajić se pristetio "sukoba" sa Sinišom Mihajlovićem

Početak novog ciklusa u Ligi nacija je 5. septembra a tada će se između ostalih sastati Srbija – Španija u Beogradu.

Utakmica je to koja već sada izaziva veliko interesovanje u Srbiji. U glavni grad Srbije dolazi evropski šampion, reprezentacija koja je kroz istoriju odigrala mnoge nezaboravne mečeve sa Jugoslavijom, kasnije Srbijom i Crnom Gorom, a jednom i sa Srbijom.

Jedini susret sa Špancima pod imenom Srbija bio je prijateljskog karaktera i odigran je 26. maja 2012. godine na neutralnom terenu u Sent Galenu. U želji da što bolje upozna kvalitet igrača i uigra linije tima pred zahtijevne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Brazilu, tadašnji selektor Siniša Mihajlović zakazao je turneju u sklopu koje su „orlovi“ odmerili snage sa tri renomirane evropske reprezentacije. Nakon Španije, igrali su sa Francuskom u Remsu i sa Švedskom u Stokholmu.

Utakmica protiv tima koji je vodio legendarni španski stručnjak Visente Del Boske, ostala je u sjećanju zbog odluke Siniše Mihajlovića da iz tima privremeno odstrani Adema Ljajića, koji nije ispoštovao dogovor o pjevanju himne.

Danas više od deceniju poslije Ljaljić se još jednom dotakao te situacije.

„Ne bih to nazvao sukobom, više je bio nesporazum. Na okupljanju u Staroj Pazovi pred put u Sent Galen, Miha nam je svima dao neki papir da potpišemo, ali niko nije čitao šta tu piše. Bilo je i prošlo. Vratio sam se kasnije kod Drulovića i Ćurčića i s ponosom nosio dres državnog tima“, kaže Ljajić za sajt Fudbalskog saveza Srbije i dodaje da ga za Sinišu Mihajlovića vežu najlepše uspomene:

„Jedini čovek koji je u to vreme mogao da kontroliše i vodi karaktere i temperamente igrača iz velikih evropskih klubova. Samo Miha, niko drugi. Kada sam stigao u Fiorentinu, rekao je: ‘gledam tebe, vidim sebe’. Mnogo sam ga voleo. Imali smo fantastičan odnos. On je jedna od najvažnijih figura u mojoj karijeri. Tuga, velika tuga. Mnogo me boli. Prorade emocije kad god pomenem njegovo ime. Ostaće mi zauvek urezan u srcu“.

Na meču u Sent Galenu, oba selektora iskoristila su priliku da pruže šansu što većem broju igrača.

„Špancima je to bila generalna proba za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini, na kome su deklasirali Italiju u finalu i odbranili titulu evropskog prvaka. Slična situacija kao sada, gospodarili su evropskim i svetskim fudbalom. Protiv Srbije su izveli veoma jak sastav, iako Mata i Fernando Tores kao taze osvajači Lige šampiona nisu ulazili u igru. Oni su pet dana ranije igrali za Čelzi protiv Bajerna i selektor Del Boske im je dozvolio da se kasnije priključe pripremama reprezentacije“, prisjetio se Ljajić.

