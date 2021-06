Adilović: Prezadovoljan sam kako bh. golmani rade

U prijateljskoj utakmici protiv Crne Goru, koju je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu odigrala na Grbavici, golman Ibrahim Šehić je briljirao i najzaslužniji je što je rezultat na kraju glasio 0:0. Adi Adilović, trener golmana "A" tima BiH nije krio zadovoljstvo nastupom Šehića, ali u uopšte radom svih čuvara mreže u reprezentaciji.

Nakon današnjeg treninga bh. tima Adilović je za internet stranicu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH komentarisao dosadašnji rad i formu bh. golmana, a na ovom okupljanju to su Šehić, Nikola Vasilj i Kenan Pirić.

"Može zvučati kao fraza, ali zaista sam prezadovoljan kako momci rade. Znamo da je junski termin jako nezgodan za igrače, posebno golmane kao što su Šehić i Vasilj koji su iznijeli jednu jako dobru sezonu. Igrali su mnogo utakmica u klubovima i nastojali smo i mi da budemo senzibilni u svim zadacima koje smo postavljali pred njih. Moram ih svu trojicu pohvaliti, vrhunski su profesionalci i radili su perfektno, svih ovih dana", istakao je Adilović.

Šehić je i u susretu sa Crnom Gorom pokazao da je u odličnoj formi te je sa nekoliko sjajnih intervencija u završnici utakmice sačuvao mrežu.

"Šehić cijelu sezonu brani jako dobro. On je proteklih sezona napravio jedan veliki napredak i zaista sam prezadovoljan njegovim igrama. Ako ovo kažem sa aspekta bh. navijača, onda zamislite koje zadovoljstvo imam što kao trener mogu raditi sa njim. On ima izuzetne ljudske kvalitete što pokazuje i u odnosima sa igračima, ali i nama koji radimo s njim. On je profesionalac koji u svakom trenutku daje maksimum", rekao je trener golmana bh. selekcije.

Adilović smatra da u stručnom štabu reprezentacije BiH postoji dobra saradnja.

"Dogovaramo se o svemu, posebno bih pohvalio tu našu komunikaciju i razmjenu mišljenja vezanih i za treninge i naravno utakmice. Sa ovakvim pristupom i odnosom, vjerujem da će doći i rezultati", zaključio je Adilović.

Za tri dana, tačnije 6. juna u 18 sati na stadionu Brondby u Kopenhagenu bh. fudbaleri će odigrati prijateljsku utakmicu s Danskom.