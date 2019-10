Adnan Salkić, strijelac 11 golova na utakmici: I za mene je iznenađenje

Adnan Salkić preko noći je postao poznat. Zahvaljujući 11 golova postignutih u nedjeljnoj utakmici Druge lige Sjever Federacije BiH između Seone i Čelića (11:0) brzo se našao na gotovo svim naslovnicama u domaćim medijima.

Iako se radi o nižem rangu, postići svih 11 pogodaka na bilo kojem nivou takmičenja je prava rijetkost, ali i umijeće.

Napadač Seone se pobrinuo da njegovo dostignuće ostane upisano u istoriji bh. fudbala, jer u zvaničnoj fudbalskoj utakmici do sada to niko nije uradio u Bosni i Hercegovini. Inače, Seona (naselje u sastavu opštine Srebrenik) je trenutni lider u ovom trećem po rangu takmičenju bh. fudbala sa pet bodova više u odnosu na Gradinu i na dobrom je putu da se plasira u viši rang. Salkić je već dokazani golgeter, s obzirom na to da na svom kontu ima 22 postignuta gola u 12 odigranih kola.

Što se duela protiv Čelića tiče, Salkić, koji inače radi kao profesor tjelesnog odgoja u jednoj školi u Srebreniku, mrežu gostiju pogađao je od 3. do 86. minuta, 10 golova postigao je iz igre, a jedan sa 11 metara.

"Uživam trenutno. Cijeli dan sam proveo u čaršiji po kafama. Da vidim kako je to biti zvijezda", ovako je počeo razgovor za "Nezavisne" u ponedjeljak vjerovatno najtraženiji fudbaler u BiH.

Ovaj podvig ga je, kako kaže, iznenadio, jer nije očekivao da će baš on biti strijelac svih golova na meču.

"Osjećaj je lijep. Teško je danas da stavite 20 lopti i šutirate na gol da pogodite 11 puta. Nisam ovo očekivao, ali kako je krenulo, bilo lijeva, desna, glavom, odbica, sve je ulazilo. Na kraju su se dva golmana izmijenila, jedan je, mislim, primio šest, drugi pet golova. Nije mi strano postizanje golova, davao sam i u Prvoj ligi Federacije, ali 11 na jednom meču je stvarno iznenađenje", ističe junak proteklog vikenda sa bh. terena.

Naš sagovornik dodaje da je Seona jako organizovan klub, sa veoma dobrim uslovima s obzirom na to u kojem rangu igra.

"Imamo sjajnu atmosferu, ali i dobrih igrača koji sada mogu igrati u Prvoj ligi FBiH. Stvarno ozbiljno radimo, trenutno samo lideri pa ćemo vidjeti šta će biti na kraju sezone."

Na kraju je otkrio da su mu jedini idoli Lionel Mesi i "stari pravi" Ronaldo.

"Poštujem Mesija, ali isto tako sam uživao u čarolija Brazilca Ronalda. Oni se igraju lopte, a danas ja to činim, uživam u fudbalu", zaključio je Salkić.