Adrijano: Nisam se penzionisao

Jedan od nekada najboljih napadača planete Brazilac Adrijano otkrio je zanimljive detalje iz svoje karijere i zagolicao mašu ljubitelja fudbala naznakom da će se možda vratiti na teren i prkeinuti penziju.

On je za "DAZN sports" istakao koliko su mu značili nastupi u Interu, u kojima je doživio blistave trenutke, a posebno je izdvojio gest legendarnog Ronalda.

"Znam koliko sam bio dobar i znam da sam radio važne stvari. Nisam mogao da vjerujem u to kad sam prvi put došao u Italiju u Inter. Sjećam se samo da sam gledao sve u svlačionici od Sedorfa do Materacija. Sjećam se i da me je Ronaldo lijepo dočekao u svoj dom. Živio sam u hotelu i on me je pitao da li bih se preselio kod njega. Lijep gest", rekao je Adrijano.

Adrijano je govorio o dobroj atmosferi u svlačionici, čuvenom Zanetiju koji bio primjer van terena, kao i o tadašnjem predsjedniku Intera Moratiju za kojeg kaže da mu je "kao drugi otac".

Ipak, kontroverzni fudbaler nije dostigao svoj puni potencijal jer su uslijedili problemi sa alkoholom, potom i povratak u Brazil.

Ipak, i pored svega tridesetšestogodišnjak ne odustaje od fudbala.

"Sad sam srećan sa prijateljima u porodicom u Riju, živimo normalnim životom. Nisam se penzionisao, samo sam odlučio da pauziram. Ako postoji šansa da se vratim igranju, iskoristiću je, ali samo u Brazilu. Ne mogu daleko od troje djece", kaže Adrijano, prenosi "Telegraf.rs".