Agent: Bejl želi da ostane u Realu do kraja karijere

Džonatan Barnet, agent fudbalera Real Madrida Gereta Bejla, izjavio je da njegov klijent želi da ostane u "kraljevskom klubu" do kraja karijere, uprkos spekulacijama medija da će napustiti klub iz Madrida.

Bejl se našao na meti kritike španskih medija, navijača kluba, čak i nekih igrača, zbog njegove neuspješne integracije u "kraljevskom klubu" i zbog toga što nije naučio španski jezik.

"Bejl želi da igra do kraja karijere u Realu, a ako to ne uspije razgovaraćemo ponovo. Pričaće i sa Zidanom, pa će vidjeti šta će biti na kraju sezone", rekao je Barnet, a prenosi BBC.

Barnet je objasnio i zašto su postojale nesuglasice između Bejla i Zidana tokom prvog mandata Francuza na "Santjago Bernabeu".

"Bejl je želio da igra na jedan način, a Zidan na drugi. To je bio razlog neslaganja, a vremenom je to postajalo samo gore. Ako ga pustite da igra onako kako on želi, da odigra nekoliko cijelih utakmica u nižu, on može da bude na nivou Kristijana Ronalda. Bejl je ima nevjerovatan talenat, veoma je jaka osoba i ne mari za to šta novinari pišu", zakljucio je Barnet.

Velšanin je u Madrid stigao 2013. godine iz Totenhema za 100 miliona evra, a ove sezone odigrao je 21 utakmicu i postigao sedam golova.