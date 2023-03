Aguero otkrio: Moguć povratak Mesija u Barselonu

Bivši argentinski fudbaler i kum Lionela Mesija, Serhio Kun Aguero rekao je da su šanse za povratak Lea u Barselonu moguće.

Ako neko komunicira sa Leom na svakodnevnom nivou, onda je to definitivio Serhio Aguero. Kumovi su, vrlo dobri prijatelji i sigurno je da postoji nešto što bivši napadač Atletiko Madrida, Mančester Sitija i Barselone zna. Bilo bi čudno da je suprotno.

Aguero je prošle večeri izašao u javnost sa izjavom oko Mesijevog eventualnog povratka na "Kamp nou" otkrivši da postoji 50 odsto šansi za tako nešto, a nije isključeno ni da je neke stvari iznio "po nalogu" Lea Mesija kako bi se stvar od strane Barselone, odnosno njihovog predsjednika Đoana Laporte, konkretizovala.

Messi to Barca: 50% chance Sergio Kun Aguero: “I think Messi should retire at Barça. Barcelona is his home and he has to finish his career here. My feeling is that there is a 50% chance that he will return” [@BlazquezFont] pic.twitter.com/YNeKC4N15T