Ajaks odbio ponudu Vest Hema od 42 miliona evra za Mohameda Kudusa

Fudbalski klub Ajaks odbio je ponudu Vest Hema od 42 miliona evra za reprezentativca Gane Mohameda Kudusa, prenose britanski mediji.

Kudus (23) je član Ajaksa od 2020. godine, a prije toga je igrao za danski Nordsjeland.

On je prošle sezone, kako navodi Tanjug, za klub iz Amsterdama odigrao 42 utakmice i postigao je 18 golova.

Reprezentativac Gane ima ugovor sa Ajaksom do juna 2025. godine. Interesovanje za Kudusa pokazali su Brajton i Borusija Dortmund, ali će on najvjerovatnije da do kraja sezone ostane u klubu iz Amsterdama.

Kudus je za reprezentaciju Gane nastupio na 24 meča i sedam puta se upisao u listu strijelaca.