Ajaks otkrio sve detalje: Zijeh ide u Čelsi za 40.000.000 evra

Tako to radi velikan. Nema skrivanja, nema lova u mutnom, nema puštanja da javnost u neobavješenosti licitira. Jedan od najvećih klubova Evrope Ajaks iz Amsterdama zvanično je na klupskom sajtu danas potvrdio da je dogovoreno sve sa Čelsijem oko transfera Hakima Zijeha.

Marokanac će se na ljeto preseliti u London, a Ajaks je zvanično objavio: visina transfera je 40.000.000 evra, s tim što uz razne bonuse ta suma može da naraste za još 4.000.000. Crno na bijelo, nema laži, nema prevare.

Klupsko saopštenje glasi ovako:

"Ajaks se dogovorio sa Čelsijem oko transfera Hakima Zijeha u engleski klub. Transfer će važiti za sljedeću sezonu, od 1. jula 2020. Klubovi su se dogovorili da visina transfera bude 40 miliona evra, koja može da poraste na 44 miliona kroz razne varijabile. Tekući ugovor ofanzivnog veziste sa Ajaksom traje do 30. juna 2022“.

