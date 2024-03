Ajaks ponovo u potrazi za novim trenerom

Nizozemski fudbalski klub Ajaks na ljeto će imati novog šefa stručnog štaba.

Poznati sportski novinar Fabricio Romano javlja kako će nizozemski gigant završiti saradnju sa Džon van et Šipom, tačnije pomenuti stručnjak neće ostati trajno na klupi jer je i dovedeno samo kao privremeno rješenje.

John van ‘t Schip will not continue as Ajax manager next season, decision confirmed. Ajax have already a shortlist with 4 candidates for new head coach. “I’d like to contribute in the future but with a different role”, van ‘t Schip said. pic.twitter.com/Z6tBx1n3VM