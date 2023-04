Ajaks predstavio novog direktora sa zavidnom biografijom

Ajaks je danas predstavio novog direktora kluba, a to je Sven Mislintat, fudbalski radnik sa zavidnom biografijom.

Nijemac i aktuelni šampion Nizozemske potpisali su ugovor koji zvanično počinje da teče od 19. maja ove godine i trajaće do 30. juna 2026. godine.

Mislintat je bio šef skaut službe Borusije Dortmund od 2006. do 2017. godine, kada je prešao u Arsenal gdje je imao istu ulogu.

U Bundesligu se vratio 2019. godine kao sportski direktor Štutgarta, ali sa tim klubom nije obnovio ugovor koji je istekao u novembru prošle godine.

It is good for Ajax that we have been able to fill this important position with an internationally experienced football director. I am convinced that he will make an important contribution to new successes of Ajax. I wish you the best of luck, Sven! pic.twitter.com/d1p1OC6kbd