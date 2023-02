Ajaks predstavio novog trenera

Nakon što je krajem januara Alfred Šreuder (50) dobio otkaz na klupi Ajaksa, momčad nizozemskog fudbalskog prvaka do kraja sezone vodiće Jon Heitinga (39).

Šreuder je vodio klub od početka ove sezone, kada je zamijenio Erika ten Haga, koji se preselio na klupu Mančester Junajteda. Međutim, nakon niza od sedam kola bez pobjede dobio je otkaz, piše Hina.

Ajaks se trenutno nalazi na četvrtom mjestu nizozemskog prvenstva s 37 bodova, pet manje od lidera Fejenoorda. Heitinga je bivši igrač Ajaksa, Atletika i Evertona, a dosad je u klubu vodio momčad do 23 godine.

"Uvjereni smo da je ovo pravo rješenje. Uvjereni smo u Džonove kvalitete i viziju koju ima", rekao je direktor Ajaksa Edvin van der Sar.

"Momčad sada mora pobjeđivati, raditi na svom samopouzdanju i dalje se razvijati. Imamo se još uvijek za što boriti ove sezone", dodao je penzionisani nizozemski golman Van der Sar. Podsjetimo, nizozemski mediji pisali su kako je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić bio jedan od kandidata za trenera Ajaksa.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season. Let’s do this, John! ❌❌❌