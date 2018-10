Akinfejev dobio dva žuta kartona u tri sekunde

CSKA je u 2. kolu grupe G golom Nikole Vlašića pobijedio Real 1:0 i kreirao najveću senzaciju sedmice.

Ruski tim odigrao je veliku utakmicu, imao je i malo sreće i sasvim zasluženo došla do tri boda.

Svi su odigrali za čistu "peticu", osim golmana Igora Akinfejeva koji će vjerovatno ući u istoriju kao igrač s najbrže dobivena dva žuta kartona u istoriju.

U petom minutu sudijske nadoknade, nakon velike prilike Reala, Akinfejev je nešto dobacio glavnom sudiji Hateganu za što je dobio žuti karton. No, dok je sudija vadio karton, Akinfejev mu je još nešto doviknuo i nakon što mu je pokazao prvi, Hategan je tri sekunde kasnije domaćem golmanu pokazao i drugi žuti, odnosno crveni karton.

Beat Real Madrid

Keep a rare clean sheet

Get two yellows in two seconds



Just another Champions League night in the life of Igor Akinfeev pic.twitter.com/WqEWkIUukE