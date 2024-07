Ako vjerujete u pobjedu Borca na kladionici možete zaraditi bogatstvo

Fudbaleri Borca večeras igraju prvu utakmicu drugog pretkola Lige šampiona protiv PAOK-a.

Radi se o duelu u kojem će grčki šampion biti apsolutni favorit protiv Banjalučana. Tako kažu i kladionice.

Koeficijenti u najvećim svjetskim kladionicama na pobjedu Borcu su zaista ogromni. Kvote u pojedinim premašju čak 30 (na uloženu 1 KM zaradite 30), dok neke nude takođe visokih 21.00 do 27. Dok na Borac u slučaju trijumfa možete zaraditi pravo bogatstvo na trijumf domaćeg tima gotovo da ne možete zaraditi ništa. Kvote variraju od 1.04 do 1.10. Mnogi će reći da se radi o potcjenjivaju bh. prvaka, a neki da su koeficijenti realni. Na neriješen ishod su takođe ponuđene visoke kvote od 8.50 do 11.50.

PAOK je inače po transfermarktu gotovo 12 puta skuplji tim od crveno-plavih koji će tražiti čudo na stadionu “Tumba“. Utakmica između PAOK-a i Borca igra se večeras sa početkom u 19:30 časova, dok je revanš sedam dana kasnije u Banjaluci.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.