Akrapović nakon Sloge: Dosta toga nam se vratilo

Fudbaleri Željezničara juče su u okviru 25. kola Wwin Lige Bosne i Hercegovine savladali Slogu sa 3:0.

Bila su to značajna tri boda za „plave“ u borbi za opstanak u najjačem bh. takmičenju.

Trener „Želje“ Bruno Akrapović smatra da se njegovom timu protiv Dobojlija vratilo dosta toga od ranije propuštenog.

„Izgleda da nam se dosta toga vratilo. Moramo uzeti u obzir da smo imali i sreće i dobrog golmana da nas je održao u igri. Imali smo dobru akciju kod prvog gola, kod drugog gola imali i sreće, treći gol izvanredan. Osjetio se umor kod Sloge od utakmice protiv Zrinjskog, možda smo bili i malo svježiji, rekao je Akrapović i dodao:

Narednu utakmicu Željezničar igra u nedjelju protiv Sarajeva.

„Protiv Sarajeva je druga priprema, druge stvari dolaze do izražaja. Mi smo stavili ekipu danas koja psihički može iznijeti teren, stariji igrači koji su napokon došli do spreme, tačno su ti igrači danas došli do izražaja. Štilić je izvanredno poentirao. Zadovoljan sam igrom, kao i onima koji su ušli u igru“, katao je Akrapović.

