Al Helaifi: Nejmar ostaje u PSŽ-u

Predsjednik Pari Sen-Žermena Naser al Helaifi izjavio je da Nejmar sigurno ostaje u PSž-u čime je odgovorio na velike spekulacije koje Brazilca povezuju s transferom u Real Madrid ovog ljeta.

Al Helaifi je bio izričit kada je govorio o Nejmaru poručivši da je Brazilac sretan u PSŽ-u te da svakako ne može dati odgovore na sve ono što pišu španski mediji.

"On ostaje 2000 posto. Španski mediji pišu i pišu od oktobra, pišu da je nesretan... Ja ću odgovoriti na to: on ima ugovor s nama i ostaće, ne može dati odgovor na sve što izađe u medijima. Siguran sam da će ostati, želi ostati", kazao je predsjednik PSŽ-a.

Španska “Marca” tvrdi da je pred Nejmarom "zid" te da ne može otići čak i ako želi, jer odluku ne donose samo čelnici PSŽ-a nego i Tamim bin Hamad Al Tani, emir Katara. “Marca” navodi da je Al Taniju stalo da izgrade što bolju sliku o Kataru u kojem će se 2022. godine održati Svjetsko prvenstvo, a glavna maskota te kampanje je Nejmar.

Nejmarov odlazak ne bi bio samo sportski nego i diplomatski udarac za katarske vlasnike koji vode PSŽ što dodatno otežava posao Realu da dovede 26-godišnjeg Brazilca.

Podsjetimo, Nejmar je prošlog ljeta za rekordna 222 miliona evra iz Barselone prešao u PSŽ s kojim je potpisao ugovor do kraja juna 2022. godine.

(Klix.ba)