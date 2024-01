Al Kelaifi: Mesi je pokazao nepoštovanje prema PSŽ

PARIZ - Predsjednik fudbalskog kluba Naser Al Kelaifi izjavio je danas da je argentinski reprezentativac Lionel Mesi pokazao nepoštovanje prema šampionu Francuske.

Mesi je dvije sezone igrao za PSŽ, a prošle godine je napustio klub iz Pariza i odlučio da nastavi karijeru u Interu iz Majamija, prenosi Tanjug.

Argentinski fudbaler je više puta izjavio da mu je bilo mnogo teško u Pari Sen Žermenu i istakao da nije uživao u igri.

"Razgovaramo kada smo tu, a ne kada nas nema. Imam veliko poštovanje prema njemu, ali ako neko želi loše da govori o Pari Sen Žermenu poslije odlaska iz kluba, to nije dobro. To nije poštovanje. On nije loš čovjek, ali meni se to ne sviđa. Moj komentar nije samo za Mesija, nego za sve", rekao je Kelaifi za RMC.

On je objasnio zašto Mesiju nije bilo dozvoljeno da iznese trofej koji je sa Argentinom na Svetskom prvenstvu u Kataru na stadion "Park prinčeva".

"Mi se nalazimo u Francuskoj, a Mesi je pobijedio Kilijana Mbapea. Mi smo francuski klub. Ne želim ni da ceo stadion bude protiv njega. Mislim da to moramo da poštujemo", rekao je Al Kelaifi.

