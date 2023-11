Al-Tuvaijri pred Borac: Imamo ideju kako igrati protiv lidera

Imamo ideju kako igrati protiv lidera, poručio je Abdulhakem Al-Tuvaijri, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Željezničar uoči današnjeg derbija 14. kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine u gostima protiv Borca.

Novoizabrani strateg „plavih“ ističe da njegov tim ima kvalitet za dobar rezultat u Banjaluci.

„Prije svega ekipa treba vremena da se prilagodi onome što mi želimo igrati i to je normalno, novi trener, nova ideja, nova filozofija, novi način igre. Definitivno ima kvaliteta u ekipi, ima prostora za popravke, to je proces koji se ne može uraditi za nekoliko treninga, ali ima stvari koje možemo popraviti do naredne utakmice. Radujemo se onome što dolazi jer vidimo kvalitet u timu“, rekao je Al-Tuvaijri i dodao:

„Očekujemo tešku utakmicu, igramo protiv prvoplasirane ekipe, igramo u gostima, bit će izazov. Imamo ideju kako igrati protiv njih, idemo s planom i borit ćemo se do kraja“.

Utakmica se igra sa početkom od 15:15 sati uz direktan prenos na Areni Sport.

