Alan Širer ekskluzivno za "Nezavisne": Ne sjećam se promašaja protiv Partizana

Jedan od najboljih napadača svijeta u modernoj eri svakako je legendarni Alan Širer, koji je godinama bio strah i trepet golmanima ne samo u Engleskoj, nego i u cijeloj Evropi.

Čovjek koji je najveći dio karijere igrao za klub iz rodnog grada Njukasla, zbog "svetog crno-bijelog dresa" odbio je Barselonu, Mančester junajted, Juventus… U ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" istakao je da nikad ne bi mijenjao karijeru jer je za njega igranje u Njukaslu bilo ispunjenje dječačkih snova.

Međutim, iako je rođen u Njukaslu, morao je dobro da se pomuči da bi obukao dres kluba u koji je bio zaljubljen od malih nogu. Prošao je mnogo toga u karijeri i između ostalog 1988. je sa 17 godina i 24 dana, tada još član Sautemptona, postao najmlađi igrač koji je postigao het-trik u Premijer ligi. Ubrzo je uslijedio transfer u Blekburn, kojem je između ostalog donio toliko željenu titulu prvaka Engleske. Te 1996. mogao je da bira gdje će da nastavi karijeru jer je Blekburn postao mali klub za čovjeka koji je već tada bio nacionalna klasa. Tražili su ga redom Barselona, Juventus i Junajted, ali je svima rekao "ne", kako bi ispunio svoj san i obukao dres Njukasla. Junajted je tada vodio legendarni ser Aleks Ferguson i njegov poziv u to vrijeme malo ko je mogao da odbije, a Širer je bio jedan od njih.

Iako sa "svrakama", osim nekih individualnih poduhvata, nije osvojio nijedan trofej, ni danas, 22 godine nakon odluke da ode u Njukasl a ne u Junajted, ne bi ništa mijenjao.

"Ne žalim ni zbog čega u karijeri. Živio sam svoj san. Igrao sam za svoj tim, svoj klub i grad Njukasl. Uvijek mi je bio san da obučem crno-bijelu devetku. Drago mi je što sam u svom klubu uspio da postignem rekorde i što sam najbolji strijelac kluba svih vremena. Ako bih morao da kažem da za nečim žalim - to su onda povrede zbog kojih sam morao da pauziram skoro tri godine", rekao nam je Širer, iako je svjestan da bi u Junajtedu sigurno osvojio više od tog pomenutog jednog trofeja sa Blekburnom.

Bez sumnje je bio jedan od najboljih napadača svih vremena, centarfor kojeg su svi željeli, rasni golgeter, uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme i s odličnim osjećajem za gol. Nije se bojao žestokih duela, na terenu nemilosrdan, a van njega sasvim običan čovjek, a takav je očigledno ostao i dan-danas.

Da je kojim slučajem rođen 20 godina kasnije, danas bi njegov račun u banci bio sigurno devetocifren, jer igrača njegovog profila je sve manje u modernom fudbalu i vrsta su koja izumire. Zaradio je dosta novca, mogao je i mnogo više da je htio, ali ovo što je zaradio je, kaže, njemu sasvim dovoljno.

Njegova izjava nakon što je 1996. potpisao za Njukasl i dan-danas je inspiracija za mnoge i podsjetnik sa kakvim se motivima nekad bavilo ovim sportom.

"Novac? Novac će doći, ali me neće promijeniti. Ja sam, na kraju krajeva, ipak samo limarov sin iz Njukasla", izjavio je tada Širer.

Nekada je sa dosta žara tresao mreže, a danas s istim intenzitetom i voljom pomaže onima kojima je podrška neophodna, siromašnima i bolesnima.

"Imao sam odličan život zahvaljujući tome što sam bio profesionalni fudbaler i zbog toga sam imao veliku želju da uradim nešto plemenito. Kada sam imao oproštajni meč 2006. odlučio sam da doniram sav novac koji je sakupljen u Fondaciji 'Alan Širer' Centru za hendikepirane osobe u Njukaslu. Veoma sam zadovoljan i ponosan što na taj način mogu da pomognem ljudima kojima je pomoć potrebna", kaže slavni Englez.

U Premijer ligi je igrao za tri kluba, postigao je 260 golova i prvi je na listi strijelaca svih vremena u, po mnogima, najkvalitetnijem fudbalskom šampionatu svijeta. Mnogi su pokušali da ga prestignu, a najbliži mu je Vejn Runi, koji ima 208 pogodaka u Premijer ligi. Širer misli da je njegov rekord siguran još neko vrijeme.

"Veoma sam ponosan što sam postigao 260 pogodaka u Premijer ligi. Siguran sam da će ovaj rekord kad-tad biti oboren, ali želim da uživam u njemu dok traje. Mislim da će najbolju priliku da me prestigne imati Heri Kejn, ali za to bi morao da ostane zdrav i, naravno, da dugi niz godina igra u Premijer ligi", rekao je Širer za napadača Totenhema koji je do sada postigao 108 pogodaka, a tek nedavno je napunio 25 godina.

Širer će mnogim navijačima ostati u sjećanju i po načinu izvođenja penala i u sva tri kluba za koja je igrao bio je neumoljiv. Uvijek je šutirao snažno i golmanima nije ostavljao nimalo šanse da odbrane, čak ni ako bi na vrijeme krenuli u pravu stranu. Godine 2003. je promašio penal kojeg se sjećaju mnogi sa ovih prostora, a to je bilo u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kada je beogradski Partizan napravio senzaciju i izbacio Njukasl. Lopta koju je uputio otišla je preko gola Ivice Kralja, ali on kaže da se toga ne sjeća.

"Ne, ne sjećam se tog promašaja. Pamtim samo golove, nikad promašaje", bilo je sve što nam je rekao legendarni napadač.

Već je prošlo 12 godina od kada se povukao iz fudbala. Nakratko je bio uplivao u trenerske vode pošto je vodio Njukasl, ali nakon te epizode okrenuo se komentarisanju utakmica. Osim toga, obožava da igra golf, inače veoma popularan sport među mnogim bivšim fudbalerima.

"Volim da gledam fudbal, ali volim i da igram golf. Takođe sam ambasador Premijer lige, što mi omogućava da putujem svijetom i promovišem naše prvenstvo i fudbal. Bio sam veoma privilegovan što sam imao mogućnost da igram fudbal na najvišem nivou i što sada mogu da sjedim i pričam o njemu u tako renomiranoj i poznatoj emisiji kao što je 'Match Of The Day'. Upravo ovo me još jednom podsjeća koliko sam, u stvari, srećan čovjek", zaključio je u razgovoru za "Nezavisne" jedan od najboljih napadača svih vremena.