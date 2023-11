Albanci hakovali nalog ATP-a, pa provocirali fotografijom iz Beograda (FOTO)

Zvanični nalog ATP na društevnoj mreži X bio je napadnut od strane albanskih hakera.

Hakeri su na stanici ATP postavili fotografiju sa meča iz Beograda, kada su se 2014. godine Srbija i Albanija sastale u kvalifikacijama za Euro.

Taj duel ostaće upamćen po tome što se iznad terena u Humskoj pojavio dron sa razvijenom zastavom Velike Albanije, koju je reprezentativac Srbije Stefan Mitrović sklonio.

Upravo je ta fotografija osvanula na stranici ATP, a hakeri su to uradili na dan kada Albanija slavi Dan državnosti.

This is how @atptour #ATP promotes Greater Albania and the fake country Kosovo. pic.twitter.com/7JLpa7RXNx