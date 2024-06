Albanski novinar koga je UEFA izbacila sa Eura: Simbol orla do smrti

​UEFA je odlučila da veoma rigorozno kazni novinara, Arlinda Sadikua, koji je provocirao Srbe na meču "Orlova" i Engleske, kada je pokazivao navijačima orla, dok je insinuirao i "Veliku Albaniju", nakon čega je reagovao FSS i podnio je prijavu.

Nije trebalo dugo UEFI da reaguje, te da oduzme akreditaciju i izbaci ovog novinara sa Evropskog prvenstva.

On se ubrzo oglasio i na svom Instagramu, gdje je nastavio sa provokacijama.

"Pravljenje simbola orla nikad nije kriminalni akt. Nisam nikoga uvrijedio niti provocirao. Jednostavno sam bio ponosan na simbol koji nas predstavlja. Ponosan sam što sam Albanac i nikada se neću plašiti da to izjavim čak i ako se cijeli svijet digne na noge. Opasan je presedan ako se ova odluka prihvati kao važeća od strane Albanaca i državnih institucija, jer otvara novo poglavlje."

Nastavio je:

"Napravite simbol orla i prijavite rasističke povike protiv cijelog naroda - budete isključeni, a otvara se put huliganima drugog naroda da slobodno uzvikuju fašističke parole. Šta će se desiti za neko vrijeme kada se organizuje Evropsko prvenstvo između Albanije i Srbije? Da li će svi koji su na dužnosti i podignu orla biti isključeni? Da li ćete prihvatiti ovu odluku? Da li vam se čini pravednom?"

Zaključuje Arlind:

"Komšije su se mobilisale i brzo uzbunile da prijave moju akciju, jer se osjećaju ugroženima ako neki Albanac izađe i ne plaši se da ponosno govori istinu. Oni su srećni i slave ovaj događaj kao pobjedu, dok svako od nas ko se raduje, pripada njima. Nije važno da li sam isključen ili ne, moja karijera je vrlo mala. To nije gubitak Arlinda Sadikua, niti novinara, to je državni i nacionalni gubitak ako se ćuti. Danas sam u Hamburgu podržavajući reprezentaciju sa tribina, sa navijačima. Ponosno ponovo slavim sa simbolom orla i niko neće moći da me zaustavi do smrti", rekao je novinar, a prenosi "Telegraf".

