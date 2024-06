Albanski novinar provocirao srpske navijače, FSS reagovao kod UEFA (VIDEO)

Težak skandal dogodio se na utakmici između Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu, kada je Arlind Sadiku, albanski novinar, ili se tako samo predstavlja, a zapravo sramoti ovu profesiju, poslije meča stao pred srpske navijače i pokazao simbol "albanskog orla", kojim je isprovocirao srpske navijače.

Skandalozan potez Albanca, koji na samoproglašenom Kosovu i u Albaniji smatraju herojskim činom, izazvao je i hitnu i oštru reakciju Fudbalskog saveza Srbije.

Kosovo sports journalist Arlind Sadiku does the eagle in front of the Serbians. BRAVO @arlindsadiku89! #EURO2024 pic.twitter.com/vLhIngTA1f