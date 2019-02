Aleks Ferguson se vraća na klupu Junajteda

Bivši menadžer Mančester junajteda Aleks Ferguson nakratko će se vratiti starom poslu.

Škotski stručnjak će 26. maja na "Old Trafordu" predvoditi tim Mančester junajteda koji će u duelu sa Bajernomn obilježiti 20 godina od duela koji je igran u finalu Lige šampiona 1999.

Tada je Ferguson došao do svog prvog pehara u elitnom takmičenju i to na kranje dramatičan način.

Bajern je vodio golom Marija Baslera sve do 89. minuta kada je izjednačio rezervista Tedi Šeringem, da bi samo minut kasnije posle kornera koji je izveo Dejvid Bekam, Ole Gunar Solskjer postigao pobjedonosni gol za Mančester junajted.

Očekuje se da će Solskjer, koji je sada na funkciji privremenog menadžera Junajteda, igrati na toj utakmici.

Aleks Fergsuon se povukao iz fudbala po osvajanju svoje 13. titule prvaka u Premijer ligi i 20. za Junajted. On je za 26,5 godina na klupi slavnog kluba osvojio ukupno 38 pehara i najuspešniji je menadžer u istoriji britanskog fudbala.

Sav prihod od utakmice namijenjen je u humanitarne svrhe.

