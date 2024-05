Aleksandar Dragović odlučio: Kapiten napušta Zvezdu

Aleksandar Dragović, aktuelni kapiten Fudbalskog kluba Crvene zvezde će se u subotu na utakmici protiv Čukaričkog (19 časova) oprostiti od voljenog kluba.

Tu odluku je danas na prijateljskom sastanku saopštio upravi kluba.

„Veliki igrač postaješ onog trenutka kada ispuniš svoje dečačke snove, a o ljubavi prema Zvezdi si svima zadao domaći zadatak. Kada shvatiš da uprkos tome što imaš više od 100 utakmica u najboljim ligama na svetu i u dresu reprezentacije, nećeš biti sve ono o čemu si maštao, ako ne obučeš crveno-beli dres, e onda si ti zvezdaš od glave do pete! I sve ono što si ikada uradio staje u taj osećaj kada izađeš iz čuvenog tunela, a oko tebe 50 hiljada zvezdaša, jer to je nešto drugo, to nije samo fudbal. To je ispit karaktera koji si ti položio čistom desetkom“, saopšteno je iz FK Crvena zvezda.

„Hvala Crvenoj zvezdi na izuzetnoj ponudi i na svemu što mi je dala. Veoma mi je teško, ali doneo sam odluku u dogovoru sa porodicom da se vratim u Austriju“, rekao je Dragović.

