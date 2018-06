Aleksandar Luković pred meč sa Švajcarskom: Niko nije favorit protiv "orlova"

Niko nije apsolutni favorit protiv Srbije pa ni one najveće reprezentacije, a protiv Švajcarske neka pogodi i Vladimir Stojković samo da pobedimo i plasiramo se u drugi krug, rekao je Aleksandar Luković, bivši reprezentativac "orlova", pred meč sa Švajcarskom.

Nekadašnji odbrambeni fudbaler Crvene zvezde, Zenita, Udinezea i učesnik Mundijala u Južnoj Africi ovogodišnju najveću fudbalsku smotru prati odmarajući se sa porodicom u Grčkoj. Smatra da njegovi prijatelji i nekadašnji saigrači mogu napraviti dobar posao u Rusiji.

"Jako je dobro to što je Srbija na ovo SP otišla bez nekih velikih najava i očekivanja. Poštedeli smo igrače pritiska, a momci su već na startu odigrali zrelo utakmicu, pametno, strpljivo, taman onoliko koliko treba i mislim da se pobeda protiv Kostarike nije dovodila u pitanje. Šanse su sada veoma porasle da se prođe u prvi krug. Naravno, treba biti oprezan jer Srbiju čekaju dve utakmice sa protivnicima koji su objektivno jači, na neki način iskusniji i kvalitetniji od Kostarike. Međutim, Srbija sada drži sve u svojim rukama i verujem da ćemo već u petak overiti drugi krug", rekao je nekadašnji kapiten "crveno-bijelih" u razgovoru za "Nezavisne".

NN: Šta "orlovi" mogu protiv Švajcarske?

LUKOVIĆ: Švajcarska je bez sumnje odlična reprezentacija, koja u zadnje čini mi se 23 utakmice ima samo jedan poraz. To dovoljno govori kakav je to protivnik i šta čeka Srbiju, ali i sve ostale ekipe koje igraju protiv njih. Uostalom, remi sa Brazilom nije bio slučajnost. Biće zanimljiva utakmica, očekujem dosta taktičkog nadmudrivanja, ali Srbija ima kvalitet da sve reši u svoju korist.

NN: Koji su glavni aduti Srbije u tom meču?

LUKOVIĆ: Mislim da je Srbija fizički jedna od najdominantnijih reprezentacija na Svetskom prvenstvu. Imamo dobro uklopljen tim i glavna borba će se voditi u veznom redu, gde Srbija ima jako dobre pojedince. S druge strane, Švajcarci su kompaktna ekipa, koja je dugo skupa, znaju da igraju velike utakmice, ali individualno je Srbija jača i to naravno treba pokazati na terenu.

NN: Koliko Srbija može parirati Brazilu?

LUKOVIĆ: Treba ići utakmicu po utakmicu. U slučaju pobede nad Švajcarskom, Srbija bi protiv Brazila odigrala rasterećenije, a onda verovatno i kvalitetnije nego kada bi bila pod nekim imperativom. Utakmica sa Švajcarskom donosi drugi krug. Ipak, u slučaju nekog negativnog rezultata, za koji se nadam da se neće desiti, opet ostaje ta treća sa Brazilom sa kojim se takođe može igrati. Niko nije toliko superioran i dominantan da mu se može dati uloga apsolutnog favorita kad igra protiv Srbije.

NN: Kako komentarišete provokacije pojedinih švajcarskih fudbalera?

LUKOVIĆ: Mislim da se tim stvarima daje prevelik značaj. Naši momci su profesionalci, fokusirani su samo na fudbal i to je definitivno jedini pravi način. Uopšte ne treba razmišljati o nekim drugim stvarima, izjavama ili potezima nekog pojedinca. Naši momci igraju u velikim klubovima, znaju da se nose i s tim nekim čarkama. Svesni su da tih 90 minuta u petak naveče može puno da im donese pa ne sumnjam da će biti spremni na pravi način da ponove pre svega rezultat kao protiv Kostarike. Ja im želim da u petak naveče bude sve isto kao u prvom kolu.

NN: Znači li to da priželjkujete novi gol Aleksandra Kolarova?

LUKOVIĆ: Postigao je gol za TV špice. Bio sam oduševljen i ponosan. Nadam se, naravno, da može isto ponoviti i protiv Švajcarske. Međutim, ne mora on. Nije bitno ko će dati gol... Neka bude i neko drugi, neka ga postigne i Vladimir Stojković samo da pobedimo i prođemo u drugi krug.

NN: Jeste li generalno zadovoljni prikazanim kvalitetom utakmica odigranih do sada?

LUKOVIĆ: Teško je bilo očekivati previše ljepote u prvom krugu. Normalno je da su svi pomalo bojažljivi i taktiziraju. Niko ne rizikuje, čak ni one velike reprezentacije, dok one uslovno slabije pokušavaju nekom zatvorenom igrom napraviti povoljan rezultat. Izuzetak je jedino utakmica Španija - Portugal. Meni je, a verujem i većini, to bila najzanimljivija do sada.

NN: Ko Vas je od favorita iznenadio ili razočarao?

LUKOVIĆ: Negde sam očekivao da će neko od favorita da se oklizne. Prosto je bilo nemoguće da svi favoriti opravdaju očekivanja u prvim utakmicama. To je i neko nepisano pravilo. Najmanje sam se nadao da će to biti Nemačka. To jeste iznenađenje, ali ne očekujem da Nemci ne prođu grupu. Idu oni daleko, jer su mnogo kvalitetniji od većine drugih ekipa, ako ne i od svih.