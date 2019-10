Aleksandar Mitrović nabavio 30 ulaznica za navijače Zvezde

Reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović pomogao je grupi od tridesetak navijača Crvene zvezde da dođu do ulaznica za utakmicu sa Totenhemom.

Izabranike trenera Vladana Milojevića od 21 čas očekuje susretu B grupe Lige šampiona u Londonu.

Mitrović je u razgovoru za "Sportski žurnal" poručio da se rado odazvao na njihov poziv i da je srećan što će oni imati prilike da gledaju meč i bodre srpskog šampiona.

"Navijači Crvene zvezde su me zvali za ulaznice. Nabavio sam to dragoceno parče hartije za tridesetak ljudi. I to sa zadovoljstvom. Mnogi od njih će ostati nekoliko dana u Londonu. Verujem da će Zvezda imati veliku podršku", rekao je napadač Fulama.

On je rekao da zbog obaveza neće biti na utakmici.

"Pratiću duel na televiziji, jer dan kasnije igram prvenstveni meč sa Lutonom. Zvezda ima šanse da napravi iznenađenje, Totenhem je u malom problemu. Crveno-beli su bezbroj puta dokazali da su najbolji kada je najteže. Englezi pričaju o ambijentu u Beogradu, jednostavno, moraće da jure tri boda, tim pre što su u nezavidnoj situaciji. I tu je Zvezdina dodatna šansa", zaključio je Mitrović.