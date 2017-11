Aleksander Čeferin, prvi čovjek UEFA: Bez infrastrukture nema dobrog fudbala ni u BiH

Savez radi dobro. Postao je posljednjih godina evropski savez. Znamo da Bosna i Hercegovina ima perspektivnu ekipu, ali znamo i da imate lošu infrastrukturu, rekao je danas u Sarajevu Aleksander Čeferin, predsjednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Čeferin je danas bio na sastancima u Predsjedništvu i Savjetu ministara BiH.

"Glavna stvar razgovora u Predsjedništvu i u Vladi BiH bila je infrastruktura, gdje smo rekli da država i lokalna zajednica moraju pomoći. Dobili smo garancije da će pomoći, jer bez infrastrukture nema dobrog fudbala nigdje pa ni u BiH", istakao je Čeferin.

Stadioni na granici regularnosti

Na pitanje gdje će ulagati, odnosno pomoći UEFA, kada je u pitanju fudbalska infrastruktura u BiH, odgovorio je:

"Uglavnom je to stvar Nogometnom/Fudbalskog saveza BiH, da odluči gdje i šta uraditi. UEFA je spremna pomoći. Imamo stručnjake da sugerišu šta je bolje uraditi. Znam i da reprezentacija BiH ima donekle problem gdje da igra, jer većina stadiona u BiH je na granici regularnosti. Interes države je da se sredi infrastruktura po cijeloj BiH".

Naglasio je kako i u BiH ima problema s navijačima, kao i u ostalim zemljama regije. Nije konkretno kazao kako se UEFA u narednom periodu planira boriti protiv toga, posebno veličanja ratnih zločinaca na stadionima na Balkanu.

"Imate donekle probleme sa navijačima, pričali smo i s državnim vrhom BiH o tome. Teško se UEFA može boriti s tim i kazne nisu jedino sredstvo. I to je posao države, ali i odgoja da tako ne ide. Vidjet ćemo kako to ide u budućnosti", pričao je Čeferin.

U Sarajevu nije bilo razgovora o eventualnom formiranju regionalne lige na prostorima bivše Jugoslavije.

"Formiranje regionalnih liga šteti nacionalnim šampionatima. Gube lige tako, a naše područje je specifično jer ima i sigurnosnih problema. Puno stvari pokazuje da je malo prerano da bismo se time bavili", smatra Čeferin.

Iz Sarajeva put u Moskvu

Smatra da se u BiH politika ne miješa u fudbal i rad Saveza, iako su u Izvršnom odboru N/FS BiH tri aktivna političara.

"Šta znači miješanje politike u sportu, u fudbal? Po cijeloj Evropi imamo članove izvršnih odbora, čak i predsjednike saveza koji su političari. U narednom periodu odredit ćemo se, vjerovatno, po tom pitanju. Ako politika odlučuje ko će biti selektor, ko će igrati u reprezentaciji, ko će biti predsjednik, to je problem. Nisam vidio da je to problem u Bosni i Hercegovini. Dakle, FIFA ne zabranjuje da se čelnik Saveza bavi politikom. Kažem FIFA jer je to u njenoj jurisdikciji", rekao je Čeferin, dodavši:

"UEFA ima odličan odnos s N/FS BiH i moje je mišljenje da BiH savez dobro radi".

Kazao je i kako se UEFA neće miješati u predstojeće izbore u Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) te da će podržati izabrano rukovodstvo.

Čeferin iz Sarajeva danas putuje u Moskvu, gdje će sutra prisustvovati žrijebu grupa za Svjetsko prvenstvo Rusija 2018.

Prilikom prve zvanične poslovne posjete BiH, prvi čovjek evropskog fudbala, osim s čelnicima N/FS BiH, razgovarao je s Bakirom Izetbegovićem, članom Predsjedništva, i Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim Savjeta ministara.

Begić: Posjeta puno znači za cijelu državu

Elvedin Begić, predsjednik N/FS BiH, naglasio je kako je posjeta predsjednika UEFA od velike važnosti ne samo za Savez već za cijelu državu.

"Imali smo konstruktivne razgovore koji će u narednom periodu dati vizije i trasirati put ne samo za razvoja fudbala već i za dio infrastrkture kad su nacionalne selekcije u pitanje. Odnos UEFA i N/FS BiH u narednom periodu podići ćemo na veći nivo što će donijeti određene benefite Savezu".