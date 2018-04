Aleksander Cikler za "Nezavisne": Igrači su danas heroji i tako su plaćeni

Više od decenije nosio je dres Bajerna, s kojim je osvojio sve što se osvojiti moglo. Legendarni fudbaler Aleksander Cikler bio je godinama jedan od najbitnijih igrača u bavarskoj mašini, a sada krči put u trenerskom vodama i kao pomoćni trener sa Salcburgom osvaja trofeje i nada se da bi austrijski tim ove sezone mogao da prvog everopskog trofeja u istoriji.

Od 1993. do 2005. je nosio dres Bajerna, s kojim je, osim sedam titula u Bundesligi i četiri Kupa, osvojio i trofeje u Ligi šampiona, Kupu UEFA i Interkontinentalnom kupu. Bajern je sada pomoćnog trenera Salcburga platio 1,15 milion evra i možda zbog toga Nijemac ne može da "svari" stotine miliona evra koje sada na pojačanja troše klubovi.

"Stvari su se dosta promijenile. Obeštećenja su se razvila toliko da je to sada teško razumljivo. Fudbalere tretiraju kao heroje i tako ih i plaćaju. Ne mislim da ijedna osoba može da vrijedi toliko para. Često ramišljam o tome kako mladi igrači i ljudi oko njih mogu da se nose s tolikim novcem i takvim načinom života", rekao je Cikler u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne".

NN: Najveći dio karijere ste proveli u Bajernu. Koliko je teško bilo nositi dres tako velikog kluba?

CIKLER: U Minhenu je pritisak ogroman i prije nego što sezona počne, pošto se od Bajerna uvijek očekuje najbolje. Bajern uvijek mora da osvaja trofeje. Utakmica protiv Bajerna je meč sezone za sve timove u Bundesligi. To dodatno otežava posao kako bi se ispunila sva očekivanja. Da biste uvijek bili uspješni morate u svakom meču da igrate iznad svojih mogućnosti. Istu situaciju imamo sada u Austriji sa Salcburgom.

NN: S Bajernom ste osvojili sve. Da li neki od skoro 20 trofeja s Bavrcima za Vas ima posebno značenje?

CIKLER: Trofej Lige šampiona iz 2001. godine je nešto posebno. Nakon nesrećnog poraza iz 1999. godine od Mančester junajteda još više smo se zbližili kao tim i zbili redove i dvije godine poslije toga smo uspjeli da osvojimo trofej.

NN: Kad ste već spomenuli finale iz 1999. možete li da se prisjetite šta se desilo u posljednjim minutama? Da li ste prerano počeli da slavite?

CIKLER: Uvijek ću se sjećati tog meča. Imali smo sve pod kontrolom i imali smo prilike da povedemo 2:0. Mančester nije imao opcija, morali su da rizikuju i na kraju su nagrađeni za to. Zaledili smo se od šoka dok su igrači Mančestera igrali kao u transu i na kraju su nas pobijedili.

NN: Nakon sjajne igračke karijere uplovili ste u trenerske vode. Koliko je bilo teško odlučiti se za povlačenje i šta biste kazali - da li je teže biti fudbaler ili trener?

CIKLER: Zbog teške povrede nije bilo tako teško odlučiti se da završim karijeru. Poslije toga nisam odmah uplovio u trenerske vode nego sam godinu dana proveo u marketingu Salcburga. Želio sam da isprobam različite stvari. Kada si trener moraš da imaš potpuno drugačiji pogled na igru. Odgovornost je mnogo veća i moraš da vodiš računa o mnogo više stvari nego što je to slučaj kada igraš. Druga velika razlika je da kao trener rijetko imaš šansu da direktno promijeniš nešto na terenu, što je glavni posao fudbalera.

NN: Koji su glavni ciljevi Salcburga ove sezone? Večeras igrate revanš meč četvrtfinala Lige Evrope protiv Lacija, možete li nadoknaditi dva gola zaostatka i da li je trofej velika želja?

CIKLER: Želimo da odbranimo duplu krunu u Austriji i nastavimo put u Ligi Evrope. Prvi meč s Laciom je bio veoma težak. Znali smo da je Lacio vrlo neugodan protivnik, odlično ukomponovana ekipa koja igra disciplinovan fudbal. U teškoj smo situaciji pošto u revanš ulazimo nakon poraza od 2:4. Da bismo se plasirali u polufinale treba nam sjajna utakmica i učinićemo sve što je u našoj moći da dođemo do čuda.

NN: Tokom karijere ste igrali s mnogo sjajnih fudbalera. Ko su Vam omiljeni saigrač i trener s kojima ste sarađivali?

CIKLER: Da, imao sam čast da igram s mnogo sjajnih igrača, ali onaj koji je na mene ostavio poseban utisak je bio Sebastijan Dajzler. Došao je u Bajern veoma mlad i imao je nevjerovatnu tehniku, koja je u to vrijeme bila izvanredna. Bio je skoro pa kompletan igrač. Kada je u pitanju trener to je bez konkurencije Otmar Hicfild. Uvijek sam imao osjećaj da je tu za mene i pored njega se uvijek osjećate kao dio tima, bilo da ste povrijeđeni ili na klupi. Uvijek je bio slobodan za razgovor i one najkomplikovanije stvari je znao vrlo lako da objasni. Od ekipe sastavljene od zvijezda uspio je da formira skladnu jedinicu. Vjerujte da to nije bilo nimalo lako.

NN: Na šta ste najviše ponosni u karijeri?

CIKLER: Veoma sam ponosan na to što sam se sa 18 godina odlučio da pređem u Bajern nakon samo 18 mjeseci u prvom timu Dinama iz Drezdena. Mnogi su mi govorili da je prerano. Vrlo brzo sam se aklimatizovao i s Bajernom sam doživio mnogo lijepih trenutaka. Uživao sam i u Salcburgu, gdje sam se vratio nakon mnogo povreda. I sa Salcburgom sam bio vrlo uspješan.

NN: Da li biste nešto promijenili?

CIKLER: Kada razmislim, možda sam mogao da napravim transfer u još neki drugi veliki klub. To bi sigurno bilo još jedno uzbudljivo iskustvo. Ipak, igrao sam za Bajern mnogo godina pa ni to nije tako loše (smjeh).

Hrvatska veoma jaka

NN: Njemačka u Rusiji brani titulu prvaka svijeta. Da li su po Vašem mišljenju favoriti za trofej i koga vidite kao potencijalo iznenađenje?

CIKLER: Njemačka je tim koji zna da igra najbolje kada je najpotrebnije i sigurno će biti među glavnim favoritima na svakom velikom takmičenju. Tu su još Brazil i Španija. Kada su u pitanju manje zemlje, Hrvatska je veoma jaka. Uvijek su imali sjajne fudbalere, ali presudno će biti ako budu djelovali kao tim. Radujem se nastupu Južne Koreje, za koju će vjerovatno igrati i naš napadač He Čan Hvang.

Hasan Salihamidžić

NN: Vaš saigrač godinama u Bajernu bio je Hasan Salihamidžić. Kakvo je Vaše mišljenje o njemu?

CIKLER: Braco je bio vrhunski fudbaler izvanrednog mentaliteta. Uvijek je bio odlučan da prati svoj životni put. Uvijek je bio otvoren i veoma angažovan u svemu. To mu definitivno pomaže i sada kada je na funkciji u Bajernu. To mu dobro stoji.

