Alison otkrio da li napušta Liverpul

​Golman Liverpula i brazilski fudbalski reprezentativac Alison Beker izjavio je da je odbio nekoliko ponuda iz Saudijske Arabije.

On je to učinio pošto želi da produži ugovor sa klubom sa "Enfilda", prenose britanski mediji.

Alison (31) je u Liverpul stigao 2018. godine iz Rome. On ima ugovor sa engleskim klubom do 30. juna 2027. godine.

"Želim da ispoštujem svoj ugovor sa Liverpulom ili da potpišem novi. Zaista sam srećan u Liverpulu, moja porodica je srećna. Nikada nisam došao do tačke da govorim o platama, ali vas nekada privuče ponuda. To je normalno", rekao je Alison.

Brazilski reprezentativac je izjavio da fudbal igra iz ljubavi.

"To je nešto što volim da radim, ali to je naša profesija i želim da maksimalno iskoristim godine koje imam. Biću fokusiran, pošto još imam ugovor sa klubom. Ako je u interesu kluba da me proda, onda će to da bude drugačije", dodao je golman Liverpula.

Alison je za Liverpul branio na 264 meča, prenosi "b92".

