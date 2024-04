Almir Gredić: Moramo pokazati jedinstvo

Skupština FK Željezničar oformila je Odbor za hitnost koji će obavljati poslove Upravnog odbora do 31. maja.

Član ovog tijela je i Almir Gredić, nekadašnji prvotimac Željezničara koji se nakon sjednice Skupštine obratio navijačima kluba.

„Došlo je do formiranja Odbora za hitnost zato što je bivša uprava Kluba ponudila ostavke nažalost u ovoj delikatnoj situaciji po Klub i jednostavno se moralo tražiti rješenje da se ova sezona privede kraju, da se pokaže jedna ozbiljnost Kluba, snaga Kluba jer na kraju krajeva rezultat je ono što se mjeri. Do kraja imamo osam kola i moramo pokazati jedinstvo koje smo pokazali i na sjednici Skupštine i našoj armiji navijača reći da uvijek u Klubu i oko Kluba postoje ljudi koji u svakom momentu bez obzira na težinu situacije u kojoj se Klub nalazi su spremni da pomognu. Tu smo mi zajedno sa Skupštinom, zajedno sa navijačima da do kraja iznesemo ovu sezonu na najbolji način i da se pripremimo za narednu, a sve u cilju da ne dođemo u ovakvu situaciju“, rekao je Gredić.

On je dodao da je plan stabilnost kroz dva - tri mjeseca i da Skupština ima vremena da obavi razgovore sa budućim ili potencijalnim investitorima ili potencijalnim članovima nove Uprave.

„Očekujemo od njih bolje sportske rezultate jer sportski kolektiv postoji zbog sportskih rezultata. Uz sve ono što se dobro uradilo na stabilizaciji Kluba mi moramo još taj segment pojačati na zadovoljstvo svih nas“, dodao je Gredić.

