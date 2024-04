''Alonso jednog dana sigurno u Madridu''

Bajer Leverkuzen je ove sezone došao do prve, istorijske titule u Bundesligi, a heroj podviga "Farmaceuta" je Ćabi Alonso.

Tim koji nikada u istoriji nije osvojio Bundesligu i trener koji nikada pre ove prilike nije vodio seniorski klub sa klupe očigledno su bili dobitna kombinacija. Prepoznali su Alonsovu viziju, stvorili svi zajedno odličnu atmsoferu, uz igrače, stručni štab i upravu.

Sve je to rezultovalo istorisjkim uspehom, a to je potvrdio i direktor Leverkuzena Fernando Karo, uz vrlo zanimljivu konstataciju:

''Ćabi Alonso će sigurno preći u Real Madrid. Nemam sumnje u to. Jednog dana će on biti trener Madriđana. Jedina je nepoznanica kada će se to tačno desiti, ali će se desiti sigurno'', rekao je Karo, prenosi Sport klub.

Alonso nije završio posao za ovu sezonu, Leverkuzen je neporažen u svim takmičenjima, a očekuju ih i borbe za Ligu Evrope i finale nemačkog kupa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.