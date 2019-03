Amaterski klub Klis: Igraju za sendvič i deterdžent

Naši fudbaleri nemaju premija, igraju za 100, najviše 200 KM, što im je dovoljno da kupe sendvič i sok kada smo na gostovanju ili deterdžent da operu opremu, ovako predsjednik Ahmo Miljević počinje priču o Fudbalskom klubu Klis.

Kaže da je za njih svaka utakmica, pobjeda, pomak na tabeli ili plasman u naredni krug takmičenja veliki uspjeh i podvig. Sportski kolektiv iz Buturović polja, mjesta u opštini Konjic koje prema popisu iz 2013. godine broji svega 354 stanovnika, ovosezonska je senzacija Kupa Bosne i Hercegovine. I dok su brojni favoriti i premijerligaši već odavno okončali borbu za trofej u najmasovnijem takmičenju, Klis je došao na korak od plasmana u polufinale. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici igranoj u Velikoj Obarskoj protiv Sloge iz Gornjeg Crnjelova, članovi Druge lige Federacije BiH - Grupa Jug odigrali su neriješeno 1:1.

"To je veliki rezultat za nas. I više smo nego zadovoljni jer nismo očekivali da ćemo dati gol, a kamoli remizirati. Zapravo, prije svega nismo ništa očekivali u takmičenju u kojem su neki od velikih bh. klubova, a napravili smo senzaciju", rekao je Miljević i dodao:

"Za nas je senzacija svaka utakmica, svaka pobjeda, gol... Kažem to jer ekipu čine igrači koji su gotovo svi u radnom odnosu. Često nam se desi da smo desetkovani upravo zbog radnih obaveza fudbalera. Iako imamo razumijevanje njihovih poslodavaca, ponekad je objektivno teže uklopiti radne obaveze i slobodne dane od toga da izborimo dobar rezultat."

Tvrdi da egzistiraju zahvaljujući entuzijazmu ljudi iz ovog malog mjesta. Svi u klubu rade prije svega iz ljubavi, a ne iz materijalne dobiti koja je samo simbolična, da pokrije osnovne troškove igrača.

"Naš budžet je skroman. Sakupljamo novac svi. Igrači, Uprava, navijači, mještani... To je nekih 100.000 godišnje. Od toga pokrivamo troškove putovanja na gostovanja, treninge omladinaca, kotizacije, troškove suđenja i ostale slične potrebe. Igrači igraju bez plata. Dobiju nekih 100 do 200 KM mjesečno da mogu pokriti osnovne troškove, odnosno da ne budu na gubitku. To je novac koji im služi, recimo, za sendviče ili sok kada idemo na gostovanja ili da kupe deterdžent za pranje opreme", pojašnjava Miljević.

Sve se svodi na amaterizam, pa tako i u Upravi sjede ljudi kojima to nije primaran posao.

"Mi nemamo premije i velika obećanja za naše igrače. Mi smo svi amateri. U Upravi su mahom penzioneri ili ljudi koji su zaspoleni pa svojim angažmanom pomažu kada mogu. Okuplja nas entuzijazam i ljubav prema sportu", kazao je Miljević.

O dometima krajnjim kako u Drugoj ligi FBiH, tako i u Kupu, ne mogu govoriti.

"Revanš četvrtfinala je 13. marta. To će biti praznik fudbala u našem mjestu i za naše navijače, koji su nas podržali i u Velikoj Obarskoj. Teško je pričati o našim dometima. Mi jednostavno uživamo u trenutku koji se dešava", zaključio je Miljević.