Ambasador BiH u Norveškoj posjetio FK Željezničar

Nedim Makarević, ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj, posjetio je danas FK Željezničar, učlanio se u Klub i razgovarao o mogućim diplomatskim aktivnostima.

Makarević je obišao Shop FK Željezničar, Plavi salon i kompletan stadion, upoznat je s poslovanjem FK Željezničar, a kao navijač Želje prisjetio se istorije najtrofejnijeg bh. kluba.

"Željo se voli od rođenja, bez obzira na to gdje ste rođeni, i to je dokaz onog starog slogana da Željo nije stvar geografije nego filozofije. Veoma mi je drago doći u posjetu na Grbavicu i prisjetiti se svih velikih datuma ovog Kluba. Željo je velik, nije mala stvar postojati 100 godina i preživjeti nekoliko režima i ratova. Drago mi je da je ova posjeta u mjesecu u kojem se desila reintegracija 'Grbavice', a znam da je strancima veoma zanimljiva priča oko stadiona i veliki turistički potencijal zbog opsade i dešavanja tokom agresije na BiH. Od 1921. godine moj dedo je radio u Željeznici i odmah postao član i fan Želje, potom su moj otac i amidža prenijeli na mene ljubav prema Želji, a danas su to naslijedili moji sinovi. Potrudiću se da preko diplomatskih aktivnosti pomognem FK Željezničar", istakao je Nedim Makarević, ambasador BiH u Norveškoj.